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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 - Λευκό/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Ανδρικά παπούτσια

119,99 €
Λευκό/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Μαύρο/Anthracite
College Grey/Newsprint
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική του γραμμή με γνήσιο και συνθετικό δέρμα για κομψή, λιτή εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Στυλ: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική του γραμμή με γνήσιο και συνθετικό δέρμα για κομψή, λιτή εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα με διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων είναι αεριζόμενο και άνετο.
  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Στυλ: IX0349-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

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