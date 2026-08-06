Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική του γραμμή με γνήσιο και συνθετικό δέρμα για κομψή, λιτή εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Στυλ: IX0349-100