Ανδρικά παπούτσια Nike ACG Rufus

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Χάρη στην ευκολοφόρετη σχεδίασή του, που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, το ACG Rufus σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στη συλλογή των παπουτσιών σου. Συνδυάζει σταθερή εξωτερική σόλα και ενδιάμεση σόλα με μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία, προσφέροντας άνεση και πρόσφυση στις περιηγήσεις σου σε απάτητα μονοπάτια.
Nike ACG Rufus
Χάρη στην ευκολοφόρετη σχεδίασή του, που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, το ACG Rufus σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στη συλλογή των παπουτσιών σου. Συνδυάζει σταθερή εξωτερική σόλα και ενδιάμεση σόλα με μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία, προσφέροντας άνεση και πρόσφυση στις περιηγήσεις σου σε απάτητα μονοπάτια.
Η σειρά Nike All Conditions Gear περιλαμβάνει κομμάτια που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις ή να ξεφύγεις από την καθημερινότητα στις πόλεις, χάρη στη μοντέρνα γραμμή που προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τα αντιανεμικά και αδιάβροχα υφάσματα, αλλά και οι τεχνολογίες αερισμού εξασφαλίζουν κάλυψη, ενώ η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης και μοναδικό στιλ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus