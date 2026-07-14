Ανδρικά παπούτσια Nike ACG Rufus

Nike ACG Rufus

109,99 €

Χάρη στην ευκολοφόρετη σχεδίασή του, που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, το ACG Rufus σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στη συλλογή των παπουτσιών σου. Συνδυάζει σταθερή εξωτερική σόλα και ενδιάμεση σόλα με μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία, προσφέροντας άνεση και πρόσφυση στις περιηγήσεις σου σε απάτητα μονοπάτια.

Λεπτομέρειες προϊόντος Επένδυση στο κολάρο

Ενδιάμεση σόλα από αφρό

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Στυλ: HV4087-200