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Ανδρικά παπούτσια Nike ACG Rufus - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Ανδρικά παπούτσια

109,99 €
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Χάρη στην ευκολοφόρετη σχεδίασή του, που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, το ACG Rufus σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στη συλλογή των παπουτσιών σου. Συνδυάζει σταθερή εξωτερική σόλα και ενδιάμεση σόλα με μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία, προσφέροντας άνεση και πρόσφυση στις περιηγήσεις σου σε απάτητα μονοπάτια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Στυλ: HV4087-200

Nike ACG Rufus

109,99 €

Χάρη στην ευκολοφόρετη σχεδίασή του, που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, το ACG Rufus σίγουρα θα κερδίσει μια θέση στη συλλογή των παπουτσιών σου. Συνδυάζει σταθερή εξωτερική σόλα και ενδιάμεση σόλα με μεγαλύτερη αντικραδασμική προστασία, προσφέροντας άνεση και πρόσφυση στις περιηγήσεις σου σε απάτητα μονοπάτια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση στο κολάρο
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Στυλ: HV4087-200

Nike ACG

Η σειρά Nike All Conditions Gear περιλαμβάνει κομμάτια που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις ή να ξεφύγεις από την καθημερινότητα στις πόλεις, χάρη στη μοντέρνα γραμμή που προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τα αντιανεμικά και αδιάβροχα υφάσματα, αλλά και οι τεχνολογίες αερισμού εξασφαλίζουν κάλυψη, ενώ η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης και μοναδικό στιλ.

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4.5 αστέρια

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Ανδρικά παπούτσια Nike ACG Rufus

Nike ACG Rufus

109,99 €

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