Ανδρικά παπούτσια Air Max 90 LTR

Το Nike Air Max 90 LTR παραμένει πιστό στο στιλ του αρχικού μοντέλου για τρέξιμο χάρη στην εμβληματική εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle, τις ραμμένες επικαλύψεις από λείο δέρμα και τις κλασικές επιφάνειες από TPU με πολύχρωμες πινελιές. Το μονόχρωμο επάνω μέρος προσφέρει ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: CZ5594-001