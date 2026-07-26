Ανδρικά παπούτσια Air Max 90 LTR

jennifer529425219
Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable
Το Nike Air Max 90 LTR παραμένει πιστό στο στιλ του αρχικού μοντέλου για τρέξιμο χάρη στην εμβληματική εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle, τις ραμμένες επικαλύψεις από λείο δέρμα και τις κλασικές επιφάνειες από TPU με πολύχρωμες πινελιές. Το μονόχρωμο επάνω μέρος προσφέρει ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.
Air Max 90 LTR
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ AIR.
Το Nike Air Max 90 LTR παραμένει πιστό στο στιλ του αρχικού μοντέλου για τρέξιμο χάρη στην εμβληματική εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle, τις ραμμένες επικαλύψεις από λείο δέρμα και τις κλασικές επιφάνειες από TPU με πολύχρωμες πινελιές. Το μονόχρωμο επάνω μέρος προσφέρει ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
jennifer529425219
Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable
Top
ALFONSS814109966
Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.
Nike Air Max 90
Kruno862054152
Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.
Air Max 90 LTR