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Ανδρικά παπούτσια Air Max 90 LTR - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Air Max 90 LTR

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
Λευκό/Λευκό/Λευκό
Σχεδίασε το δικό σου προϊόν με το Nike By You
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Το Nike Air Max 90 LTR παραμένει πιστό στο στιλ του αρχικού μοντέλου για τρέξιμο χάρη στην εμβληματική εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle, τις ραμμένες επικαλύψεις από λείο δέρμα και τις κλασικές επιφάνειες από TPU με πολύχρωμες πινελιές. Το μονόχρωμο επάνω μέρος προσφέρει ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ AIR.

Το Nike Air Max 90 LTR παραμένει πιστό στο στιλ του αρχικού μοντέλου για τρέξιμο χάρη στην εμβληματική εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle, τις ραμμένες επικαλύψεις από λείο δέρμα και τις κλασικές επιφάνειες από TPU με πολύχρωμες πινελιές. Το μονόχρωμο επάνω μέρος προσφέρει ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.

Πλεονεκτήματα

  • Μονάδα Max Air στη φτέρνα, σχεδιασμένη αρχικά για το τρέξιμο, που προσφέρει απίστευτη αντικραδασμική προστασία.
  • Σχεδίαση χαμηλού προφίλ που συνδυάζεται με το κολάρο με επένδυση για κομψή εμφάνιση με απαλή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με μοτίβο waffle για διαχρονική εμφάνιση, πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
  • Ραμμένες επικαλύψεις από δέρμα και πινελιές από TPU για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, άνεση και το εμβληματικό look της δεκαετίας του '90 που θέλεις.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό για ανθεκτική αντικραδασμική προστασία
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CZ5594-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (258)

4.6 αστέρια

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Ανδρικά παπούτσια Air Max 90 LTR

Air Max 90 LTR

149,99 €

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