Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Ultra SE

Τι γίνεται όταν ανανεώνεις ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα Jordan της σειράς μας; Δημιουργείς ένα ευέλικτο ζευγάρι παπούτσια που είναι έτοιμα να υποδεχτούν το μέλλον. Το λείο δέρμα συνδυάζεται με το κολάρο χαμηλού προφίλ για άνετη εφαρμογή και καθημερινή χρήση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Στυλ: IV6252-400