Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Ultra SE

Air Jordan Ultra SE
Ανδρικά παπούτσια
Τι γίνεται όταν ανανεώνεις ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα Jordan της σειράς μας; Δημιουργείς ένα ευέλικτο ζευγάρι παπούτσια που είναι έτοιμα να υποδεχτούν το μέλλον. Το λείο δέρμα συνδυάζεται με το κολάρο χαμηλού προφίλ για άνετη εφαρμογή και καθημερινή χρήση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Στυλ: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Τι γίνεται όταν ανανεώνεις ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα Jordan της σειράς μας; Δημιουργείς ένα ευέλικτο ζευγάρι παπούτσια που είναι έτοιμα να υποδεχτούν το μέλλον. Το λείο δέρμα συνδυάζεται με το κολάρο χαμηλού προφίλ για άνετη εφαρμογή και καθημερινή χρήση.
Πλεονεκτήματα
- Το λείο γνήσιο δέρμα και το συνθετικό δέρμα εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα.
- Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Στυλ: IV6252-400
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan Ultra SE