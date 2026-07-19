Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Skyline Low LE

Το Skyline Low είναι ένα παπούτσι χαμηλού προφίλ εμπνευσμένο από το κλασικό στιλ Jordan, που φέρνει την κληρονομιά του μπάσκετ εκτός γηπέδου για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Έχει τις γνωστές λεπτομέρειες που γνωρίζεις και αγαπάς, όπως το λογότυπο στη φτέρνα και το ραμμένο σχέδιο Swoosh, μαζί με την ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα και έναν ανθεκτικό συνδυασμό υλικών που ταιριάζουν με κάθε εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Στυλ: IQ6425-100