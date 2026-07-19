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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Skyline Low LE - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Ανδρικά παπούτσια

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Το Skyline Low είναι ένα παπούτσι χαμηλού προφίλ εμπνευσμένο από το κλασικό στιλ Jordan, που φέρνει την κληρονομιά του μπάσκετ εκτός γηπέδου για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Έχει τις γνωστές λεπτομέρειες που γνωρίζεις και αγαπάς, όπως το λογότυπο στη φτέρνα και το ραμμένο σχέδιο Swoosh, μαζί με την ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα και έναν ανθεκτικό συνδυασμό υλικών που ταιριάζουν με κάθε εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Στυλ: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

Το Skyline Low είναι ένα παπούτσι χαμηλού προφίλ εμπνευσμένο από το κλασικό στιλ Jordan, που φέρνει την κληρονομιά του μπάσκετ εκτός γηπέδου για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Έχει τις γνωστές λεπτομέρειες που γνωρίζεις και αγαπάς, όπως το λογότυπο στη φτέρνα και το ραμμένο σχέδιο Swoosh, μαζί με την ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα και έναν ανθεκτικό συνδυασμό υλικών που ταιριάζουν με κάθε εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα

  • Το συνθετικό και το γνήσιο δέρμα και το σουέντ στο επάνω μέρος δημιουργούν ένα ανθεκτικό παπούτσι με σταθερή δομή.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Στυλ: IQ6425-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (26)

4.3 αστέρια

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Skyline Low LE

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €