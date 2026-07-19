Ανδρικά παπούτσια Air Jordan Skyline Low LE

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Το Skyline Low είναι ένα παπούτσι χαμηλού προφίλ εμπνευσμένο από το κλασικό στιλ Jordan, που φέρνει την κληρονομιά του μπάσκετ εκτός γηπέδου για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Έχει τις γνωστές λεπτομέρειες που γνωρίζεις και αγαπάς, όπως το λογότυπο στη φτέρνα και το ραμμένο σχέδιο Swoosh, μαζί με την ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα και έναν ανθεκτικό συνδυασμό υλικών που ταιριάζουν με κάθε εφαρμογή.
Air Jordan Skyline Low LE
Το Skyline Low είναι ένα παπούτσι χαμηλού προφίλ εμπνευσμένο από το κλασικό στιλ Jordan, που φέρνει την κληρονομιά του μπάσκετ εκτός γηπέδου για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Έχει τις γνωστές λεπτομέρειες που γνωρίζεις και αγαπάς, όπως το λογότυπο στη φτέρνα και το ραμμένο σχέδιο Swoosh, μαζί με την ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα και έναν ανθεκτικό συνδυασμό υλικών που ταιριάζουν με κάθε εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE