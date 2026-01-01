Ανδρικά παπούτσια Air Jordan MVP 92

Air Jordan MVP 92

97,99 € 139,99 € Έκπτωση 30

Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.