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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan MVP 92 - Taxi/Μαύρο/Λευκό/University Red

Air Jordan MVP 92

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Taxi/Μαύρο/Λευκό/University Red
  • Στυλ: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

Έκπτωση 30

Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από δέρμα και συνθετικό δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Taxi/Μαύρο/Λευκό/University Red
  • Στυλ: IO7437-705

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικά παπούτσια Air Jordan MVP 92

    Air Jordan MVP 92

    Έκπτωση 30

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