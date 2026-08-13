Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 4 RM

Αυτά τα sneaker είναι η ανανεωμένη εκδοχή του άμεσα αναγνωρίσιμου AJ4 για την πολυάσχολη καθημερινότητά σου. Εστιάσαμε στην άνεση και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα το κλασικό στιλ που λατρεύεις. Η μονάδα Max Air στη φτέρνα εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, τα στοιχεία του επάνω μέρους, όπως το πτερύγιο, η καψουλιέρα και η φτέρνα, συνδυάζονται σε ένα ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καθημερινές σου μετακινήσεις.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine

Στυλ: FQ7939-008