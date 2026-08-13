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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 4 RM - Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine

Air Jordan 4 RM

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Αυτά τα sneaker είναι η ανανεωμένη εκδοχή του άμεσα αναγνωρίσιμου AJ4 για την πολυάσχολη καθημερινότητά σου. Εστιάσαμε στην άνεση και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα το κλασικό στιλ που λατρεύεις. Η μονάδα Max Air στη φτέρνα εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, τα στοιχεία του επάνω μέρους, όπως το πτερύγιο, η καψουλιέρα και η φτέρνα, συνδυάζονται σε ένα ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καθημερινές σου μετακινήσεις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
  • Στυλ: FQ7939-008

Air Jordan 4 RM

Έκπτωση 30

Αυτά τα sneaker είναι η ανανεωμένη εκδοχή του άμεσα αναγνωρίσιμου AJ4 για την πολυάσχολη καθημερινότητά σου. Εστιάσαμε στην άνεση και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα το κλασικό στιλ που λατρεύεις. Η μονάδα Max Air στη φτέρνα εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, τα στοιχεία του επάνω μέρους, όπως το πτερύγιο, η καψουλιέρα και η φτέρνα, συνδυάζονται σε ένα ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καθημερινές σου μετακινήσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από γνήσιο δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή δομή.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Nike Air στη φτέρνα
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα και τη σόλα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Barely Green/Jade Aura/Iced Carmine
  • Στυλ: FQ7939-008

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (339)

4.7 αστέρια

  • New Kicks

    eric235974015

    Got them in yesterday, gotta say I’m impressed by the design up front and color/material… can’t wait to break them in today

  • High quality materials, subtle good looks.

    TimothyB508546289

    Very comfortable shoe, high quality grades of leather in different places. Even the synthetic fabrics are nice and comfy, namely around the ankle area. A little stiff at first as real leather usually is, but they didn't take long to break in. I wish they'd shrink down the shoehorn on the back of the regular AJ4 like this so it's not constantly scraping my achilles.

  • Work for what I need

    RobertE173844184

    I bought these shoes as a coaching shoe that was intended to be a little plain and not too flashy so they’d go with golf pants or slacks. They will. They’re pretty comfy other than the tongue. I wear them loose and untied so the tongue kept rolling on me. Now that I’ve worn them for a few hours, the tongue is staying put. So far, I like the looks of them and hope to be flying in from the free throw line soon!

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 4 RM

Air Jordan 4 RM

Έκπτωση 30

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