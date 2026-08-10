Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 4 Retro "Comic"

Όπως και οι αγαπημένοι σου υπερήρωες από τα κόμικς, το AJ4 εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή. Αυτή η έκδοση είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα των κόμικς και προσφέρει μια δυναμική ανανέωση στο εμβληματικό μοντέλο. Φαντάσου ότι είναι ένα εναλλακτικό εξώφυλλο σε ένα βασικό τεύχος: Οι ζωηρές πολύχρωμες πινελιές και οι πινελιές σε University Red έρχονται σε αντίθεση με το επάνω μέρος από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε Off White. Η ορατή αντικραδασμική προστασία Nike Air μαλακώνει κάθε βήμα στη διαδρομή σου για την κορυφή. Όσο για το λογότυπο Nike Air στη φτέρνα; Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτό το συναρπαστικό κομμάτι συνεχίζει την ιστορία με ανατροπές και εκπλήξεις σε κάθε σημείο του.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Anthracite/Fire Pink

Στυλ: JA1135-100