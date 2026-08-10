Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 4 Retro "Comic"

Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
Όπως και οι αγαπημένοι σου υπερήρωες από τα κόμικς, το AJ4 εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή. Αυτή η έκδοση είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα των κόμικς και προσφέρει μια δυναμική ανανέωση στο εμβληματικό μοντέλο. Φαντάσου ότι είναι ένα εναλλακτικό εξώφυλλο σε ένα βασικό τεύχος: Οι ζωηρές πολύχρωμες πινελιές και οι πινελιές σε University Red έρχονται σε αντίθεση με το επάνω μέρος από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε Off White. Η ορατή αντικραδασμική προστασία Nike Air μαλακώνει κάθε βήμα στη διαδρομή σου για την κορυφή. Όσο για το λογότυπο Nike Air στη φτέρνα; Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτό το συναρπαστικό κομμάτι συνεχίζει την ιστορία με ανατροπές και εκπλήξεις σε κάθε σημείο του.
Air Jordan 4 Retro "Comic"
Όπως και οι αγαπημένοι σου υπερήρωες από τα κόμικς, το AJ4 εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή. Αυτή η έκδοση είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα των κόμικς και προσφέρει μια δυναμική ανανέωση στο εμβληματικό μοντέλο. Φαντάσου ότι είναι ένα εναλλακτικό εξώφυλλο σε ένα βασικό τεύχος: Οι ζωηρές πολύχρωμες πινελιές και οι πινελιές σε University Red έρχονται σε αντίθεση με το επάνω μέρος από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε Off White. Η ορατή αντικραδασμική προστασία Nike Air μαλακώνει κάθε βήμα στη διαδρομή σου για την κορυφή. Όσο για το λογότυπο Nike Air στη φτέρνα; Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτό το συναρπαστικό κομμάτι συνεχίζει την ιστορία με ανατροπές και εκπλήξεις σε κάθε σημείο του.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
AReal22
Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉
Amazing
DeshaR461696600
They are amazing. Totally different from.any other Jordan 4s
Air Jordan 4 Retro "Comic"