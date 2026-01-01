Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 11 "Quai 54"

Το 2003, η Jordan ένωσε τις δυνάμεις της με ένα από τα πιο διάσημα τουρνουά street μπάσκετ στον κόσμο: το Quai 54 στο Παρίσι. Κάθε σεζόν, αναπτύσσεται μια νέα σειρά sportswear, με είδη που συνδυάζουν το εντυπωσιακό στιλ του street μπάσκετ με τη θρυλική ιστορία της επωνυμίας Jordan. Αυτή η εκδοχή του AJ11 διατηρεί αυτήν την κληρονομιά, καθώς διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό λάσπης με το εμβληματικό elephant print και φάσες από διχτυωτό υλικό, καθώς και ένα νέο πλεκτό μοτίβο στο επάνω μέρος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Gunsmoke/Πολύχρωμο

Στυλ: IR2368-001