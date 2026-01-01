Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 11 "Quai 54"

Air Jordan 11 "Quai 54"
Ανδρικά παπούτσια
Το 2003, η Jordan ένωσε τις δυνάμεις της με ένα από τα πιο διάσημα τουρνουά street μπάσκετ στον κόσμο: το Quai 54 στο Παρίσι. Κάθε σεζόν, αναπτύσσεται μια νέα σειρά sportswear, με είδη που συνδυάζουν το εντυπωσιακό στιλ του street μπάσκετ με τη θρυλική ιστορία της επωνυμίας Jordan. Αυτή η εκδοχή του AJ11 διατηρεί αυτήν την κληρονομιά, καθώς διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό λάσπης με το εμβληματικό elephant print και φάσες από διχτυωτό υλικό, καθώς και ένα νέο πλεκτό μοτίβο στο επάνω μέρος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gunsmoke/Πολύχρωμο
- Στυλ: IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
Το 2003, η Jordan ένωσε τις δυνάμεις της με ένα από τα πιο διάσημα τουρνουά street μπάσκετ στον κόσμο: το Quai 54 στο Παρίσι. Κάθε σεζόν, αναπτύσσεται μια νέα σειρά sportswear, με είδη που συνδυάζουν το εντυπωσιακό στιλ του street μπάσκετ με τη θρυλική ιστορία της επωνυμίας Jordan. Αυτή η εκδοχή του AJ11 διατηρεί αυτήν την κληρονομιά, καθώς διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό λάσπης με το εμβληματικό elephant print και φάσες από διχτυωτό υλικό, καθώς και ένα νέο πλεκτό μοτίβο στο επάνω μέρος.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Το προστατευτικό λάσπης που ακολουθεί το περίγραμμα του ποδιού αγκαλιάζει ολόκληρο το παπούτσι για ανθεκτικότητα και κομψό στιλ που ξεχωρίζει.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Επάνω μέρος από δέρμα
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Κλασικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Gunsmoke/Πολύχρωμο
- Στυλ: IR2368-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 11 "Quai 54"