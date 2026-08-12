Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Αν ήθελες να απογειωθείς όπως ο MJ, έπρεπε να γίνεις μέρος της ομάδας. Το Air Jordan Flight Club. Αυτό το AJ1 τιμά την κληρονομιά και τη νοσταλγία του δημοφιλούς προγράμματος συνδρομής μέσω ταχυδρομείου των δεκαετιών του '80 και του '90. Το επάνω μέρος από μαύρο υφαντό ύφασμα έχει πινελιές από λευκό και University Red με ανακλαστικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν τον κλασικό χαρακτήρα της Jumpman. Μαζί με όλα τα εμβληματικά στοιχεία, είναι η απόλυτη δήλωση από τους φαν της ομάδας.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Αν ήθελες να απογειωθείς όπως ο MJ, έπρεπε να γίνεις μέρος της ομάδας. Το Air Jordan Flight Club. Αυτό το AJ1 τιμά την κληρονομιά και τη νοσταλγία του δημοφιλούς προγράμματος συνδρομής μέσω ταχυδρομείου των δεκαετιών του '80 και του '90. Το επάνω μέρος από μαύρο υφαντό ύφασμα έχει πινελιές από λευκό και University Red με ανακλαστικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν τον κλασικό χαρακτήρα της Jumpman. Μαζί με όλα τα εμβληματικά στοιχεία, είναι η απόλυτη δήλωση από τους φαν της ομάδας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club