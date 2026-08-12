Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Αν ήθελες να απογειωθείς όπως ο MJ, έπρεπε να γίνεις μέρος της ομάδας. Το Air Jordan Flight Club. Αυτό το AJ1 τιμά την κληρονομιά και τη νοσταλγία του δημοφιλούς προγράμματος συνδρομής μέσω ταχυδρομείου των δεκαετιών του '80 και του '90. Το επάνω μέρος από μαύρο υφαντό ύφασμα έχει πινελιές από λευκό και University Red με ανακλαστικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν τον κλασικό χαρακτήρα της Jumpman. Μαζί με όλα τα εμβληματικά στοιχεία, είναι η απόλυτη δήλωση από τους φαν της ομάδας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Στυλ: II9811-001