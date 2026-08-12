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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club - Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Ανδρικά παπούτσια

179,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αν ήθελες να απογειωθείς όπως ο MJ, έπρεπε να γίνεις μέρος της ομάδας. Το Air Jordan Flight Club. Αυτό το AJ1 τιμά την κληρονομιά και τη νοσταλγία του δημοφιλούς προγράμματος συνδρομής μέσω ταχυδρομείου των δεκαετιών του '80 και του '90. Το επάνω μέρος από μαύρο υφαντό ύφασμα έχει πινελιές από λευκό και University Red με ανακλαστικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν τον κλασικό χαρακτήρα της Jumpman. Μαζί με όλα τα εμβληματικά στοιχεία, είναι η απόλυτη δήλωση από τους φαν της ομάδας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Στυλ: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Αν ήθελες να απογειωθείς όπως ο MJ, έπρεπε να γίνεις μέρος της ομάδας. Το Air Jordan Flight Club. Αυτό το AJ1 τιμά την κληρονομιά και τη νοσταλγία του δημοφιλούς προγράμματος συνδρομής μέσω ταχυδρομείου των δεκαετιών του '80 και του '90. Το επάνω μέρος από μαύρο υφαντό ύφασμα έχει πινελιές από λευκό και University Red με ανακλαστικές λεπτομέρειες, που δημιουργούν τον κλασικό χαρακτήρα της Jumpman. Μαζί με όλα τα εμβληματικά στοιχεία, είναι η απόλυτη δήλωση από τους φαν της ομάδας.

Πλεονεκτήματα

  • Κατασκευή κορυφαίας ποιότητας για άνεση και εμβληματική εμφάνιση.
  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike στη φτέρνα για μαλακή αντικραδασμική προστασία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Στυλ: II9811-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (17)

4.8 αστέρια

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

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