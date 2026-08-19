Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Στυλ: IO2050-100