Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.
Air Jordan 1 Mid SE
Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE