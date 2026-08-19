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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
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Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Στυλ: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.

Πλεονεκτήματα

  • Επάνω μέρος από δέρμα κορυφαίας ποιότητας και ύφασμα για ανθεκτικότητα, άνεση και στήριξη.
  • Μονάδα αερόσολας στη φτέρνα για χαρακτηριστική αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ παρέχει πρόσφυση σε διαφορετικές επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Στυλ: IO2050-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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