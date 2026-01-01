 
εικόνα 1 από 9
Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
  • Στυλ: IO2051-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στο κολάρο
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
  • Στυλ: IO2051-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Air Jordan 1 Mid SE.

    Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €

    Ολοκλήρωσε το look