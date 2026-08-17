Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα, τα προσεγμένα υλικά και οι ανακλαστικές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Air Jordan 1 Mid SE
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα, τα προσεγμένα υλικά και οι ανακλαστικές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE