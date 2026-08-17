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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Μαύρο/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
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Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα, τα προσεγμένα υλικά και οι ανακλαστικές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Opti Yellow/Silver
  • Στυλ: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα, τα προσεγμένα υλικά και οι ανακλαστικές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Το ανακλαστικό υφαντό υλικό στα πλαϊνά τμήματα προσθέτει ορατότητα.
  • Το μη αποψιλωμένο δέρμα στο ψίδι εξασφαλίζει κορυφαία ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Opti Yellow/Silver
  • Στυλ: IO2052-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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