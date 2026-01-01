Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

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Air Jordan 1 Mid SE
Ανδρικά παπούτσια
149,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα διατηρούν την κληρονομιά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IX3525-010
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα διατηρούν την κληρονομιά.
Πλεονεκτήματα
- Γνήσιο δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Λογότυπο Wings στο κολάρο
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IX3525-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €