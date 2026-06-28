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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - True Red/Λευκό/Court Purple/Μαύρο

Air Jordan 1 Mid SE

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Όλο το μεγαλείο του μπάσκετ είναι στο DNA του Air Jordan 1. Αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρωτάθλημα του MJ: Διαθέτει έντονη σύγκρουση χρωμάτων τόσο για το Σικάγο όσο και για το Λος Άντζελες, μαζί με βουρτσισμένο δέρμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: True Red/Λευκό/Court Purple/Μαύρο
  • Στυλ: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Όλο το μεγαλείο του μπάσκετ είναι στο DNA του Air Jordan 1. Αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρωτάθλημα του MJ: Διαθέτει έντονη σύγκρουση χρωμάτων τόσο για το Σικάγο όσο και για το Λος Άντζελες, μαζί με βουρτσισμένο δέρμα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στο κολάρο
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: True Red/Λευκό/Court Purple/Μαύρο
  • Στυλ: IQ9383-611

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (6)

5 αστέρια

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

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