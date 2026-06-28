Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Όλο το μεγαλείο του μπάσκετ είναι στο DNA του Air Jordan 1. Αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρωτάθλημα του MJ: Διαθέτει έντονη σύγκρουση χρωμάτων τόσο για το Σικάγο όσο και για το Λος Άντζελες, μαζί με βουρτσισμένο δέρμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: True Red/Λευκό/Court Purple/Μαύρο

Στυλ: IQ9383-611