Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Όλο το μεγαλείο του μπάσκετ είναι στο DNA του Air Jordan 1. Αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρωτάθλημα του MJ: Διαθέτει έντονη σύγκρουση χρωμάτων τόσο για το Σικάγο όσο και για το Λος Άντζελες, μαζί με βουρτσισμένο δέρμα.
Air Jordan 1 Mid SE
Όλο το μεγαλείο του μπάσκετ είναι στο DNA του Air Jordan 1. Αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρωτάθλημα του MJ: Διαθέτει έντονη σύγκρουση χρωμάτων τόσο για το Σικάγο όσο και για το Λος Άντζελες, μαζί με βουρτσισμένο δέρμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
What I was looking for
Karen757359186
Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation
Air Jordan 1 Mid SE
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.
REYCHAM989098954
Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.
Air Jordan 1 Mid SE