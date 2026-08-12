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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Στυλ: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Γνήσιο δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Στυλ: II3789-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

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