Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Air Jordan 1 Mid SE
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE