Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid

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Air Jordan 1 Mid
Ανδρικά παπούτσια
139,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Cool Grey/Light Armory Blue/Μαύρο
- Στυλ: IU7672-001
Air Jordan 1 Mid
139,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Επάνω μέρος από δέρμα
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Cool Grey/Light Armory Blue/Μαύρο
- Στυλ: IU7672-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid
139,99 €