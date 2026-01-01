 
εικόνα 1 από 8
Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid - Μαύρο/Cool Grey/Light Armory Blue/Μαύρο

Air Jordan 1 Mid

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Cool Grey/Light Armory Blue/Μαύρο
  • Στυλ: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Κολάρο μεσαίου προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Cool Grey/Light Armory Blue/Μαύρο
  • Στυλ: IU7672-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Air Jordan 1 Mid.

    Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid

    Air Jordan 1 Mid

    139,99 €

    Ολοκλήρωσε το look