Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid

Said166297836
Matches with every clothes I wear
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Air Jordan 1 Mid
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
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4.8 αστέρια
Said166297836
Matches with every clothes I wear
Olive green lovely color
samuelr531616063
Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.
AJ 1 mid Uni blue/midnight blue/white
Justin660ea057bd5f425fa4df058221062dba
Air unit in heel noticeable. Forefoot comfort similar to Blazer 77's & Blazer SB. Good ankle padding and thick tongue. Love the colours, really grown on me, very summer like. Happy days
Air Jordan 1 Mid