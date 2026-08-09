 
εικόνα 1 από 8
Υψηλή βαθμολογία
Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid - Summit White/Vintage Lichen

Air Jordan 1 Mid

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
Summit White/Vintage Lichen
Summit White/Neutral Grey/Infrared 23/Μαύρο
Μαύρο/Aura/Λευκό/Squadron Blue
University Blue/Λευκό/Sail/Midnight Navy
Light Smoke Grey/Μαύρο/Λευκό
Μαύρο/Λευκό/University Red
True Blue/Varsity Red/Μαύρο/Summit White
Μαύρο/Gorge Green/Summit White
Μαύρο/Palomino/University Red/Phantom
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Vintage Lichen
  • Στυλ: DQ8426-107

Air Jordan 1 Mid

Έκπτωση 30

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Vintage Lichen
  • Στυλ: DQ8426-107

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1465)

4.8 αστέρια

  • Said166297836

    Matches with every clothes I wear

  • Olive green lovely color

    samuelr531616063

    Brought the olive green pair as they were on offer, fit perfect true to size color scheme is lovely, you know what you get with Jordan’s.

  • AJ 1 mid Uni blue/midnight blue/white

    Justin660ea057bd5f425fa4df058221062dba

    Air unit in heel noticeable. Forefoot comfort similar to Blazer 77's & Blazer SB. Good ankle padding and thick tongue. Love the colours, really grown on me, very summer like. Happy days

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Mid

Air Jordan 1 Mid

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 3