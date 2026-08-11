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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Quai 54 - Λευκό/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
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Αυτή η εκδοχή του AJ1 Low επιστρέφει στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Quai 54: στο street μπάσκετ, στο Παρίσι και στην Jordan. Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1985, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ διαθέτει υλικά κορυφαίας ποιότητας και μονάδα Air στη φτέρνα. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Key Lime/Action Grape
  • Στυλ: IR2367-100

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

Αυτή η εκδοχή του AJ1 Low επιστρέφει στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Quai 54: στο street μπάσκετ, στο Παρίσι και στην Jordan. Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1985, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ διαθέτει υλικά κορυφαίας ποιότητας και μονάδα Air στη φτέρνα. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος για ανθεκτικότητα και κορυφαία εμφάνιση.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.
  • Διάτρητα μοτίβα στην περιοχή των δαχτύλων για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Key Lime/Action Grape
  • Στυλ: IR2367-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

3 αστέρια

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

139,99 €

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