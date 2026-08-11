Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Αυτή η εκδοχή του AJ1 Low επιστρέφει στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Quai 54: στο street μπάσκετ, στο Παρίσι και στην Jordan. Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1985, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ διαθέτει υλικά κορυφαίας ποιότητας και μονάδα Air στη φτέρνα. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Αυτή η εκδοχή του AJ1 Low επιστρέφει στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Quai 54: στο street μπάσκετ, στο Παρίσι και στην Jordan. Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1985, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ διαθέτει υλικά κορυφαίας ποιότητας και μονάδα Air στη φτέρνα. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3 αστέρια
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54