Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Αυτή η εκδοχή του AJ1 Low επιστρέφει στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Quai 54: στο street μπάσκετ, στο Παρίσι και στην Jordan. Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που κυκλοφόρησε το 1985, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ διαθέτει υλικά κορυφαίας ποιότητας και μονάδα Air στη φτέρνα. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Key Lime/Action Grape

Στυλ: IR2367-100