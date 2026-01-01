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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine
  • Στυλ: II3788-003

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine
  • Στυλ: II3788-003

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

    Air Jordan 1 Low SE

    139,99 €

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