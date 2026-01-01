Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE
Ανδρικά παπούτσια
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine
- Στυλ: II3788-003
Air Jordan 1 Low SE
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine
- Στυλ: II3788-003
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE