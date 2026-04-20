Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Μαύρο

Στυλ: II9813-600