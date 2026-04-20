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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Μαύρο

Air Jordan 1 Low SE

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Μαύρο
  • Στυλ: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Μαύρο
  • Στυλ: II9813-600

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

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