Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.
Air Jordan 1 Low SE
Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Air Jordan 1 Low SE