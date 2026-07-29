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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Στυλ: IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Στυλ: IO2047-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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