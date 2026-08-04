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Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Στυλ: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος για ανθεκτικότητα και κορυφαία εμφάνιση.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Στυλ: IU2268-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (8)

4.9 αστέρια

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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