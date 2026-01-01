Ανδρικά παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE
Ανδρικά παπούτσια
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Στυλ: IO2049-100
Air Jordan 1 Low SE
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
Πλεονεκτήματα
- Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος για ανθεκτικότητα και κορυφαία εμφάνιση.
- Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Κλασικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Στυλ: IO2049-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE