Ανδρικά παπούτσια ACG LDV

Πριν το ACG γίνει ACG, το LDV βρισκόταν στην κορυφή. Αρχικά, το LDV ήταν ένα παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπέστη μερικές αναβαθμίσεις από πλευράς ανθεκτικότητας για να είναι κατάλληλο για ανώμαλο δρόμο. Το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διαθέτει το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και τις εξαιρετικά σταθερές εξωτερικές σόλες με waffle μοτίβο, αλλά βρίσκεται εκεί που ανήκει: στη σειρά ACG. Το Long Distance Vector δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Summit White/Λευκό/Navy

Στυλ: IF2857-001