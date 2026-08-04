Ανδρικά παπούτσια ACG LDV

A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Πριν το ACG γίνει ACG, το LDV βρισκόταν στην κορυφή. Αρχικά, το LDV ήταν ένα παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπέστη μερικές αναβαθμίσεις από πλευράς ανθεκτικότητας για να είναι κατάλληλο για ανώμαλο δρόμο. Το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διαθέτει το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και τις εξαιρετικά σταθερές εξωτερικές σόλες με waffle μοτίβο, αλλά βρίσκεται εκεί που ανήκει: στη σειρά ACG. Το Long Distance Vector δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.
ACG LDV
Πριν το ACG γίνει ACG, το LDV βρισκόταν στην κορυφή. Αρχικά, το LDV ήταν ένα παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπέστη μερικές αναβαθμίσεις από πλευράς ανθεκτικότητας για να είναι κατάλληλο για ανώμαλο δρόμο. Το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διαθέτει το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και τις εξαιρετικά σταθερές εξωτερικές σόλες με waffle μοτίβο, αλλά βρίσκεται εκεί που ανήκει: στη σειρά ACG. Το Long Distance Vector δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
More, more, more!
grandmastergee
Much love! I own the previous two versions/colorways. Not sure if I’m going to grab these red ones because I lean towards earth tones. Would love to see gray or navy or forest green or tan/brown.
ACG LDV