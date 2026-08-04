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Ανδρικά παπούτσια ACG LDV - Wolf Grey/Summit White/Λευκό/Navy

ACG LDV

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Λευκό/Navy
Varsity Red/Sail/Λευκό/Wolf Grey
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Πριν το ACG γίνει ACG, το LDV βρισκόταν στην κορυφή. Αρχικά, το LDV ήταν ένα παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπέστη μερικές αναβαθμίσεις από πλευράς ανθεκτικότητας για να είναι κατάλληλο για ανώμαλο δρόμο. Το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διαθέτει το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και τις εξαιρετικά σταθερές εξωτερικές σόλες με waffle μοτίβο, αλλά βρίσκεται εκεί που ανήκει: στη σειρά ACG. Το Long Distance Vector δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Summit White/Λευκό/Navy
  • Στυλ: IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Πριν το ACG γίνει ACG, το LDV βρισκόταν στην κορυφή. Αρχικά, το LDV ήταν ένα παπούτσι για τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, αλλά υπέστη μερικές αναβαθμίσεις από πλευράς ανθεκτικότητας για να είναι κατάλληλο για ανώμαλο δρόμο. Το σημερινό μοντέλο εξακολουθεί να διαθέτει το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και τις εξαιρετικά σταθερές εξωτερικές σόλες με waffle μοτίβο, αλλά βρίσκεται εκεί που ανήκει: στη σειρά ACG. Το Long Distance Vector δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό συνδυάζει ανθεκτικότητα και κυκλοφορία του αέρα.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με μοτίβο waffle δίνει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Summit White/Λευκό/Navy
  • Στυλ: IF2857-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (23)

4.6 αστέρια

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

  • More, more, more!

    grandmastergee

    Much love! I own the previous two versions/colorways. Not sure if I’m going to grab these red ones because I lean towards earth tones. Would love to see gray or navy or forest green or tan/brown.

Ανδρικά παπούτσια ACG LDV

ACG LDV

129,99 €

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