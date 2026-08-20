Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Zegama Trail

ACG Zegama Trail

169,99 €

Ένα αξιόπιστο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο παίρνει τη θέση που του αξίζει στην ACG. Τώρα, κυκλοφορεί ανανεωμένο για όλες τις συνθήκες. Το ελαφρύ ACG Zegama με εξαιρετικά αντικραδασμική προστασία συνδυάζει σταθερή πρόσφυση και περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα των ποδιών, ώστε να παρέχει διαρκή άνεση και έλεγχο για τρέξιμο εκτός δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Απότομες αναρριχήσεις, ελικοειδείς διαδρομές, απότομες καταβάσεις: Το Zegama είναι φτιαγμένο για να τα αντιμετωπίσει όλα. Εσύ;

Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία

Η ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει περισσότερο εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση αφρού Cushlon 3.0 προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε ανώμαλο έδαφος.

Απεριόριστη ελευθερία

Κατασκευασμένο ειδικά για δρομείς ανωμάλου δρόμου, το πιο ευρύχωρο μπροστινό μέρος και η περιοχή των δαχτύλων επιτρέπουν στα πόδια σου να απλώνουν για μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.

Βελτιωμένο ρεβέρ στους αστραγάλους

Το βελτιωμένο ρεβέρ στους αστραγάλους εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων και διαθέτει ελαστικό ύφασμα για πιο άνετη εφαρμογή γύρω από τη φτέρνα σου.

Αξιόπιστη πρόσφυση, κορυφαίος έλεγχος

Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.