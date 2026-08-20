Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Zegama Trail

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Ένα αξιόπιστο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο παίρνει τη θέση που του αξίζει στην ACG. Τώρα, κυκλοφορεί ανανεωμένο για όλες τις συνθήκες. Το ελαφρύ ACG Zegama με εξαιρετικά αντικραδασμική προστασία συνδυάζει σταθερή πρόσφυση και περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα των ποδιών, ώστε να παρέχει διαρκή άνεση και έλεγχο για τρέξιμο εκτός δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Απότομες αναρριχήσεις, ελικοειδείς διαδρομές, απότομες καταβάσεις: Το Zegama είναι φτιαγμένο για να τα αντιμετωπίσει όλα. Εσύ;
Η ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει περισσότερο εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση αφρού Cushlon 3.0 προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε ανώμαλο έδαφος.
Κατασκευασμένο ειδικά για δρομείς ανωμάλου δρόμου, το πιο ευρύχωρο μπροστινό μέρος και η περιοχή των δαχτύλων επιτρέπουν στα πόδια σου να απλώνουν για μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.
Το βελτιωμένο ρεβέρ στους αστραγάλους εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων και διαθέτει ελαστικό ύφασμα για πιο άνετη εφαρμογή γύρω από τη φτέρνα σου.
Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.
Το ανάλαφρο και ανθεκτικό επάνω μέρος από δροσερό διχτυωτό υλικό έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στα πιο δύσκολα εδάφη εκτός δρόμου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Καινοτομία για
Επιφάνεια
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 338 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
4 mm
Τεχνολογία
Αφρός ZoomX, Αφρός Cushlon 3.0 και Vibram® MegaGrip
Caleb Olson
Αθλητής ACG, Πρωταθλητής Western States 100, 2025