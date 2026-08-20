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Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Zegama Trail - Summit White/Phantom/Safety Orange/Μαύρο

ACG Zegama Trail

Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Μαύρο
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Μαύρο/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Μαύρο/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Μαύρο/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Phantom/Safety Orange/Μαύρο
  • Στυλ: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Ένα αξιόπιστο παπούτσι για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο παίρνει τη θέση που του αξίζει στην ACG. Τώρα, κυκλοφορεί ανανεωμένο για όλες τις συνθήκες. Το ελαφρύ ACG Zegama με εξαιρετικά αντικραδασμική προστασία συνδυάζει σταθερή πρόσφυση και περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα των ποδιών, ώστε να παρέχει διαρκή άνεση και έλεγχο για τρέξιμο εκτός δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Απότομες αναρριχήσεις, ελικοειδείς διαδρομές, απότομες καταβάσεις: Το Zegama είναι φτιαγμένο για να τα αντιμετωπίσει όλα. Εσύ;

Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία

Η ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει περισσότερο εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς κάτω από το πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση αφρού Cushlon 3.0 προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε ανώμαλο έδαφος.

Απεριόριστη ελευθερία

Κατασκευασμένο ειδικά για δρομείς ανωμάλου δρόμου, το πιο ευρύχωρο μπροστινό μέρος και η περιοχή των δαχτύλων επιτρέπουν στα πόδια σου να απλώνουν για μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.

Βελτιωμένο ρεβέρ στους αστραγάλους

Το βελτιωμένο ρεβέρ στους αστραγάλους εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων και διαθέτει ελαστικό ύφασμα για πιο άνετη εφαρμογή γύρω από τη φτέρνα σου.

Αξιόπιστη πρόσφυση, κορυφαίος έλεγχος

Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

Το ανάλαφρο και ανθεκτικό επάνω μέρος από δροσερό διχτυωτό υλικό έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στα πιο δύσκολα εδάφη εκτός δρόμου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Βάρος: περίπου 338 g (ανδρικό μέγεθος 44)
  • Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 4 mm
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Phantom/Safety Orange/Μαύρο
  • Στυλ: HV8113-103

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (74)

4.8 αστέρια

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

Ανδρικά παπούτσια για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ACG Zegama Trail

ACG Zegama Trail

169,99 €

Αμείλικτη άνεση. Μαλακά παπούτσια για σκληρές διαδρομές.

Καινοτομία για

Τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Επιφάνεια

Πολύ δύσβατο έδαφος

Αντικραδασμική προστασία

Μέγιστη

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 338 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

4 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 338 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

4 mm

Τεχνολογία

Αφρός ZoomX, Αφρός Cushlon 3.0 και Vibram® MegaGrip

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία

    Η ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα προσφέρει περισσότερο εξαιρετικά ανάλαφρο αφρό ZoomX ακριβώς στο πέλμα για μέγιστη αντικραδασμική προστασία. Μια στρώση αφρού Cushlon 3.0 προσφέρει προστασία από τις προσκρούσεις, άνεση και σταθερότητα σε ανώμαλο έδαφος.

  • Απεριόριστη ελευθερία

    Κατασκευασμένο ειδικά για δρομείς ανώμαλου δρόμου, το πιο ευρύχωρο μπροστινό μέρος και η περιοχή των δαχτύλων επιτρέπουν στα πόδια σου να απλώνουν για μεγαλύτερη σταθερότητα σε δύσβατο έδαφος.

  • Βελτιωμένο καλτσάκι στους αστραγάλους

    Το βελτιωμένο καλτσάκι στους αστραγάλους εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων και διαθέτει ελαστικό ύφασμα για πιο προσαρμόσιμη, εφαρμοστή εφαρμογή γύρω από τη φτέρνα σου.

  • Αξιόπιστη πρόσφυση, κορυφαίος έλεγχος

    Η αξιόπιστη εξωτερική σόλα Vibram® MegaGrip με τεχνολογία Traction Lug προσφέρει ασύγκριτη πρόσφυση σε διάφορες συνθήκες στον ανώμαλο δρόμο.

Caleb Olson

"Είναι το καλύτερο σε ιδιαίτερα ανώμαλο, βραχώδες έδαφος, όπου η ισορροπία και η άνεση έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία από την ταχύτητα".

Caleb Olson

Αθλητής ACG, Πρωταθλητής Western States 100, 2025

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