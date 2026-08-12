Ανδρικά παπούτσια άσκησης Nike Air Max Alpha Trainer 6

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Το Air Max Alpha Trainer 6 προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση στις πιο δύσκολες προπονήσεις σου, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Η επίπεδη, φαρδιά βάση εξασφαλίζει σταθερότητα, για να μπορείς να καθορίσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Η ανθεκτική φτέρνα, ενισχυμένη με ορατή αντικραδασμική προστασία "Air υψηλών επιδόσεων", προσφέρει αξιόπιστη σταθερότητα όταν προσπαθείς σκληρά για να ολοκληρώσεις ακόμα μία επανάληψη.

Σταθερότητα: υψηλή

Όσο πιο υποστηρικτικό είναι το παπούτσι τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα μπορεί να προσφέρει στην κίνησή σου. Ο συνδυασμός βελτιστοποιημένης στήριξης και αντικραδασμικής προστασίας στα κατάλληλα σημεία εξασφαλίζει σταθερή αίσθηση σε κάθε βήμα. Η μονάδα Max Air στη φτέρνα έχει βελτιστοποιηθεί για ακόμα καλύτερη σταθερότητα. Η επίπεδη, φαρδιά σόλα με βέλτιστο μοτίβο στο πέλμα από καουτσούκ προσφέρει σταθερότητα και πρόσφυση.

Αντικραδασμική προστασία: υψηλή

Η αντικραδασμική προστασία κάτω από το μπροστινό μέρος και τη φτέρνα συμβάλλει στη μείωση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η ενδιάμεση σόλα από αφρό με μονάδα Max Air στη φτέρνα προσφέρει αντικραδασμική προστασία στο πόδι για άνεση που διαρκεί. Το κολάρο από αφρό προστατεύει τον αστράγαλο σε κάθε κίνηση.

Ευελιξία: μέτρια

Όσο μεγαλύτερη ευελιξία προσφέρουν η ενδιάμεση και η εξωτερική σόλα τόσο πιο φυσικά μπορείς να κινείσαι. Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στο μπροστινό μέρος έχουν σχεδιαστεί για τις προβολές.

Κολλώδες καουτσούκ

Το καουτσούκ που ανεβαίνει ψηλά στα πλάγια διατηρεί το πόδι σταθερό στη σόλα κατά τις πλευρικές κινήσεις.