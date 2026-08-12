Ανδρικά παπούτσια άσκησης Nike Air Max Alpha Trainer 6

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένα υλικά ως προς το βάρος
Το Air Max Alpha Trainer 6 προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση στις πιο δύσκολες προπονήσεις σου, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Η επίπεδη, φαρδιά βάση εξασφαλίζει σταθερότητα, για να μπορείς να καθορίσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Η ανθεκτική φτέρνα, ενισχυμένη με ορατή αντικραδασμική προστασία "Air υψηλών επιδόσεων", προσφέρει αξιόπιστη σταθερότητα όταν προσπαθείς σκληρά για να ολοκληρώσεις ακόμα μία επανάληψη.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Το Air Max Alpha Trainer 6 προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση στις πιο δύσκολες προπονήσεις σου, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Η επίπεδη, φαρδιά βάση εξασφαλίζει σταθερότητα, για να μπορείς να καθορίσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Η ανθεκτική φτέρνα, ενισχυμένη με ορατή αντικραδασμική προστασία "Air υψηλών επιδόσεων", προσφέρει αξιόπιστη σταθερότητα όταν προσπαθείς σκληρά για να ολοκληρώσεις ακόμα μία επανάληψη.
Όσο πιο υποστηρικτικό είναι το παπούτσι τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα μπορεί να προσφέρει στην κίνησή σου. Ο συνδυασμός βελτιστοποιημένης στήριξης και αντικραδασμικής προστασίας στα κατάλληλα σημεία εξασφαλίζει σταθερή αίσθηση σε κάθε βήμα. Η μονάδα Max Air στη φτέρνα έχει βελτιστοποιηθεί για ακόμα καλύτερη σταθερότητα. Η επίπεδη, φαρδιά σόλα με βέλτιστο μοτίβο στο πέλμα από καουτσούκ προσφέρει σταθερότητα και πρόσφυση.
Η αντικραδασμική προστασία κάτω από το μπροστινό μέρος και τη φτέρνα συμβάλλει στη μείωση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η ενδιάμεση σόλα από αφρό με μονάδα Max Air στη φτέρνα προσφέρει αντικραδασμική προστασία στο πόδι για άνεση που διαρκεί. Το κολάρο από αφρό προστατεύει τον αστράγαλο σε κάθε κίνηση.
Όσο μεγαλύτερη ευελιξία προσφέρουν η ενδιάμεση και η εξωτερική σόλα τόσο πιο φυσικά μπορείς να κινείσαι. Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στο μπροστινό μέρος έχουν σχεδιαστεί για τις προβολές.
Το καουτσούκ που ανεβαίνει ψηλά στα πλάγια διατηρεί το πόδι σταθερό στη σόλα κατά τις πλευρικές κινήσεις.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.4 αστέρια
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6