Αμάνικο μπουφάν utility Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Nike ACG

69,99 €

Ετοιμάζεσαι για περιπέτεια; Άφησε την πυξίδα στη λαβή του φερμουάρ σου να σε καθοδηγήσει. Μάζεψε πέτρες σε μία από τις πολλές τσέπες σου και βάλε το μαλακό παγούρι σου στη μεγάλη τσέπη πίσω. Όταν δεν το φοράς, αυτό το αμάνικο μπουφάν διπλώνει και τοποθετείται στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση. Τι περιμένεις λοιπόν; Ξεκίνα την εξερεύνηση!

Χάραξε την πορεία σου

Αυτό το φερμουάρ δύο κατευθύνσεων έχει κάτι πολύ ξεχωριστό: μια πυξίδα στην επάνω λαβή του φερμουάρ, η οποία σε καθοδηγεί προς τον βορρά.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση

Δεν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις; Ολόκληρο το αμάνικο μπουφάν διπλώνει και τοποθετείται στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση. Όταν το αποθηκεύεις, μπορείς να το στερεώσεις στο σακίδιό σου με την αγκράφα και τη θηλιά για άνετη μεταφορά που δεν εμποδίζει τις κινήσεις.