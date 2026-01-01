Αμάνικο μπουφάν utility Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG
Αμάνικο μπουφάν utility για μεγάλα παιδιά
Ετοιμάζεσαι για περιπέτεια; Άφησε την πυξίδα στη λαβή του φερμουάρ σου να σε καθοδηγήσει. Μάζεψε πέτρες σε μία από τις πολλές τσέπες σου και βάλε το μαλακό παγούρι σου στη μεγάλη τσέπη πίσω. Όταν δεν το φοράς, αυτό το αμάνικο μπουφάν διπλώνει και τοποθετείται στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση. Τι περιμένεις λοιπόν; Ξεκίνα την εξερεύνηση!
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Στυλ: IF8294-097
Nike ACG
Ετοιμάζεσαι για περιπέτεια; Άφησε την πυξίδα στη λαβή του φερμουάρ σου να σε καθοδηγήσει. Μάζεψε πέτρες σε μία από τις πολλές τσέπες σου και βάλε το μαλακό παγούρι σου στη μεγάλη τσέπη πίσω. Όταν δεν το φοράς, αυτό το αμάνικο μπουφάν διπλώνει και τοποθετείται στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση. Τι περιμένεις λοιπόν; Ξεκίνα την εξερεύνηση!
Χάραξε την πορεία σου
Αυτό το φερμουάρ δύο κατευθύνσεων έχει κάτι πολύ ξεχωριστό: μια πυξίδα στην επάνω λαβή του φερμουάρ, η οποία σε καθοδηγεί προς τον βορρά.
Αναδιπλούμενη σχεδίαση
Δεν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις; Ολόκληρο το αμάνικο μπουφάν διπλώνει και τοποθετείται στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση. Όταν το αποθηκεύεις, μπορείς να το στερεώσεις στο σακίδιό σου με την αγκράφα και τη θηλιά για άνετη μεταφορά που δεν εμποδίζει τις κινήσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπη που κλείνει με αυτοκόλλητο υλικό
- Τσέπη με φερμουάρ
- Κεντημένα λογότυπα ACG και Swoosh
- Σώμα: 100% νάιλον. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Στυλ: IF8294-097
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,55 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Nike ACG