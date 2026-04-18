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Αμάνικο μπουφάν Nike ACG GOAT (5 L) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike ACG GOAT

Αμάνικο μπουφάν (5 L)

134,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Το αμάνικο μπουφάν Nike ACG Pack έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Οι προσεκτικά τοποθετημένες τσέπες βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ενώ οι λαβές σού παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται. Δέχεται δύο μπουκάλια 500 ml μπροστά και ένα παγούρι 2 L πίσω για ενυδάτωση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Στυλ: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

Το αμάνικο μπουφάν Nike ACG Pack έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Οι προσεκτικά τοποθετημένες τσέπες βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ενώ οι λαβές σού παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται. Δέχεται δύο μπουκάλια 500 ml μπροστά και ένα παγούρι 2 L πίσω για ενυδάτωση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Ρυθμιζόμενο κλείσιμο με περαστά κορδόνια μπροστά για ρυθμιζόμενη εφαρμογή.
  • Οι υφαντές θηλιές και τα αφαιρούμενα ελαστικά κορδόνια στο πίσω μέρος συγκρατούν επιπλέον εξοπλισμό και μπορούν να λειτουργήσουν με τα περισσότερα συστήματα αποθήκευσης μπαστουνιών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 82% πολυέστερ / 12% σπάντεξ / 6% νάιλον
  • Περιλαμβάνει σφυρίχτρα και άγκιστρο για κλειδιά
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Στυλ: IQ7354-039

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Αμάνικο μπουφάν Nike ACG GOAT (5 L)

Nike ACG GOAT

134,99 €

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