Αμάνικο μπουφάν Nike ACG GOAT (5 L)

Το αμάνικο μπουφάν Nike ACG Pack έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Οι προσεκτικά τοποθετημένες τσέπες βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ενώ οι λαβές σού παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται. Δέχεται δύο μπουκάλια 500 ml μπροστά και ένα παγούρι 2 L πίσω για ενυδάτωση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Στυλ: IQ7354-039