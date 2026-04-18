Αμάνικο μπουφάν Nike ACG GOAT (5 L)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Το αμάνικο μπουφάν Nike ACG Pack έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Οι προσεκτικά τοποθετημένες τσέπες βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ενώ οι λαβές σού παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται. Δέχεται δύο μπουκάλια 500 ml μπροστά και ένα παγούρι 2 L πίσω για ενυδάτωση.
Nike ACG GOAT
Το αμάνικο μπουφάν Nike ACG Pack έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αναπήδηση και να διατηρεί ασφαλή τα αντικείμενά σου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Οι προσεκτικά τοποθετημένες τσέπες βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ενώ οι λαβές σού παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται. Δέχεται δύο μπουκάλια 500 ml μπροστά και ένα παγούρι 2 L πίσω για ενυδάτωση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT