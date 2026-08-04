Αθλητικές κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Cómodos y bonitos
juanf392620330
Muy cómodos y altos como se describen.
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Nike Everyday Elevated Sport
Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Cómodos y bonitos
juanf392620330
Muy cómodos y altos como se describen.
Nike Everyday Elevated Sport