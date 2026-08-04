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Αθλητικές κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια) - Πολύχρωμο

Nike Everyday Elevated Sport

Κάλτσες μεσαίου ύψους (τρία ζευγάρια)

19,99 €
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Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Πήραμε τις χαρακτηριστικές μας κάλτσες και τις αναβαθμίσαμε με κάθε τρόπο. Με πιο απαλά νήματα που διατηρούν το σχήμα τους, αντικραδασμική προστασία που σου δίνει την αίσθηση ότι πατάς σε σύννεφα για την απόλυτη άνεση και την ανανεωμένη εφαρμογή που θα παραμείνει άνετη, θα κάνουν κάθε βήμα σου μια απόδραση.

Πλεονεκτήματα

  • Ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση στα πόδια.
  • Η αντικραδασμική προστασία κάτω από το μπροστινό μέρος και τη φτέρνα συμβάλλει στη μείωση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
  • Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος του ποδιού παρέχει καλύτερο αερισμό.
  • Η λωρίδα γύρω από την καμάρα χαρίζει σφιχτή αίσθηση και στήριξη.
  • Το ενισχυμένο ύφασμα στη φτέρνα και στα δάχτυλα έχει ανθεκτική κατασκευή.
  • Έχουμε πλέξει το μέγεθος στο κάτω μέρος της κάλτσας για να μην μπερδεύονται οι κάλτσες στο πλύσιμο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 97% πολυέστερ/3% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο
  • Στυλ: IH8535-901

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Αθλητικές κάλτσες μεσαίου ύψους Nike Everyday Elevated (τρία ζευγάρια)

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

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