Οπαδοί Λίβερπουλ: Μια παγκόσμια οικογένεια

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ χρησιμοποιούν συχνά το παλιό ρητό "You got your education from The Kop" (Σπούδασες στο σχολείο του Kop). Αυτό το Fan Zine είναι αφιερωμένο σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς συλλόγους οπαδών στον κόσμο.

Για τους νέους οπαδούς της Λίβερπουλ που έμαθαν να τραγουδούν συνθήματα και να κινούνται ρυθμικά παρέα με άλλους "Κόκκινους", για τους φιλάθλους ανά τον κόσμο που αντάλλασσαν, δανείζονταν ή έκλεβαν με απροκάλυπτο τρόπο συνθήματα που συνδύαζαν στοιχεία της ποπ κουλτούρας με το καυστικό πνεύμα των ντόπιων, αλλά και για τους παίκτες αντίπαλων ομάδων που συχνά λύγιζαν εξαιτίας της ατμόσφαιρας στο Άνφιλντ, η θρυλική κερκίδα υπήρξε μεγάλο σχολείο.

Το Kop, το οποίο χτίστηκε το 1906 και πήρε το όνομά του από μια μάχη του Πολέμου των Μπόερς κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί στρατιώτες από το Λίβερπουλ στον λόφο Spioenkop, αποτελεί σήμερα πολιτιστικό έμβλημα. Κατά την ξέφρενη δεκαετία του '60, αλλά και κατά τη χρυσή εποχή της Λίβερπουλ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο (δεκαετίες του '70 και του '80), η κερκίδα έγινε γνωστή για τους θορυβώδεις οπαδούς της, τα αυθόρμητα συνθήματα, τα αυτοσχέδια πανό και τις εύθυμες επιπλήξεις των αντίπαλων παικτών.