AIR JORDAN VI

GATORADE

230,00 €

Η νέα χρωματική παλέτα του Air Jordan VI είναι αφιερωμένη στη διαφήμιση "Like Mike" του 1991 που επηρέασε μια ολόκληρη γενιά. Κυκλοφορεί στην πράσινη απόχρωση της Gatorade και είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από σουέντ. Λεπτομέρειες όπως η ασφάλεια των κορδονιών με έμπνευση από το μπουκάλι και η κεντημένη φράση "If I Could Be" στο εσωτερικό της γλώσσας συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το αφιέρωμα.