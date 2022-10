Δεν έχεις βρει ακόμα το αγαπημένο σου χρώμα; Κανένα πρόβλημα! Η σειρά "Color of the Month" ήρθε για να σου δώσει τη λύση, αλλά και για να αναβιώσει ένα κεφάλαιο από την ιστορία της Nike που ελάχιστοι γνωρίζουν. Το 1984, η αρχική σειρά Color of the Month στάθηκε πιθανότατα η αφορμή για να μην εξαφανιστεί το AF1. Συγκεκριμένα, η επανέκδοση του παπουτσιού ήταν αβέβαιη στο ξεκίνημά του, αλλά τα καταστήματα αθλητικών ειδών στη Βαλτιμόρη έβλεπαν τις πωλήσεις του να εκτοξεύονται στα ύψη και ήξεραν ότι το AF1 έμελλε να ταυτιστεί με τη μόδα και την κουλτούρα του streetwear. Έτσι, ζήτησαν εξατομικευμένες χρωματικές παλέτες για να τις πωλούν από τις βιτρίνες τους. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Με υλικά κορυφαίας ποιότητας, κομψή χρωματική παλέτα σε University Red και λευκό, ακόμα και μια οδοντόβουρτσα καθαρισμού παπουτσιών, αυτή η έκδοση παραδίδει μαθήματα στιλ streetwear. Κάθε φορά που τα φοράς, να θυμάσαι εκείνους τους διορατικούς καταστηματάρχες στη Βαλτιμόρη που ευθύνονται για αυτήν τη θετική εξέλιξη.

SKU: DJ3911-102