Τι να πάρω μαζί μου για τις σπουδές: ο οδηγός Nike

Το να πας στο πανεπιστήμιο είναι ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά το να χωρέσεις όλη σου τη ζωή σε λίγες βαλίτσες (και σε μια πολύ μικρή ντουλάπα στη φοιτητική εστία) μπορεί να μοιάζει με επίτευγμα από μόνο του.

Το μυστικό είναι να πάρεις μαζί σου εξοπλισμό που μπορεί να σε συνοδεύσει ομαλά από ένα μάθημα στις 8 το πρωί μέχρι το διάβασμα αργά τη νύχτα, με προπονήσεις στο γυμναστήριο και μεσημεριανό φαγητό με φίλους στο ενδιάμεσο.

Αυτός ο οδηγός καλύπτει τα απαραίτητα είδη Nike για το φοιτητικό δωμάτιο που αξίζει να πάρεις μαζί σου, όπως κομψά ρούχα και παπούτσια και ένα σακίδιο που χωρά όλα όσα χρειάζεσαι για την καθημερινότητά σου.