Τι να φορέσεις στο αεροδρόμιο: τα πιο άνετα σύνολα για ταξίδι από τη Nike
Στιλιστικές συμβουλές
Από άνετες φόρμες και ευέλικτες μπλούζες μέχρι εμβληματικά sneaker, οι κορυφαίες επιλογές της Nike θα απογειώσουν το ντύσιμό σου στα ταξίδια.
Όταν ετοιμάζεσαι για ταξίδι, είναι σημαντικό να σκεφτείς τι θα φορέσεις στο αεροδρόμιο, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση και τη λειτουργικότητα. Τα καλύτερα σύνολα για ταξίδια έχουν αεριζόμενα υφάσματα, κομψά κομμάτια και ευέλικτα σχέδια. Οι νέες καινοτομίες της Nike ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία με κομμάτια σχεδιασμένα για αθλητές που μπαίνουν σε κρύα αεροπλάνα για να βρεθούν σε ζεστούς προορισμούς.
Τα ευέλικτα κομμάτια της συλλογής Nike 24.7, όπως το παντελόνι PerfectStretch με φαρδιά μπατζάκια ή τα σετ από τη σειρά ImpossiblySoft, σε βοηθούν να φτιάξεις βαλίτσες εύκολα και να αναβαθμίσεις την γκαρνταρόμπα σου στα ταξίδια. Αυτά τα προσεκτικά σχεδιασμένα βασικά είδη είναι ό,τι πρέπει για κάθε φάση της διαδρομής, από τον έλεγχο μέχρι την αποβίβαση από το αεροπλάνο και την άφιξη στον τελικό σου προορισμό.
Επτά βασικά είδη για άνετο ντύσιμο
στα ταξίδια
Φόρεσε ένα άνετο παντελόνι
Οι μεγάλες πτήσεις μπορεί να είναι άβολες. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να επιλέξεις ένα άνετο παντελόνι με απαλή, άνετη εφαρμογή και κομψό στιλ, όπως το jogger παντελόνι ImpossiblySoft ή το chino παντελόνι PerfectStretch από τη συλλογή 24.7. Είναι ό,τι πρέπει για να ταξιδέψεις σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς. Συνδύασέ το με ένα εφαρμοστό tank top ή T-Shirt και βάλε από πάνω ένα φαρδύ τζάκετ για ένα ισορροπημένο look.
Πρόσθεσε μπλούζες με κουκούλα και φούτερ
Οι μπλούζες με κουκούλα και τα φούτερ είναι σωτήρια όταν ταξιδεύεις με αεροπλάνο ή πετάς πρωί-πρωί (ενώ μπορεί να χρησιμεύσουν και ως μαξιλάρι αν ζεσταθείς και αποφασίσεις να τα βγάλεις). Αν θέλεις ό,τι πιο απαλό υπάρχει, προτίμησε το crew ImpossiblySoft. Συνδύασε αυτά τα άνετα κομμάτια με jogger παντελόνια ή κολάν και πρόσθεσε ένα bomber τζάκετ για να κάνεις το look πιο ενδιαφέρον. Άλλωστε, όταν φοράς πιο χοντρά ρούχα στο αεροπλάνο, μειώνεται το βάρος της αποσκευής σου. Όλοι το ξέρουν αυτό.
Κολάν για μεγάλα ταξίδια
Τα κολάν κανονικού μήκους είναι μια κλασική επιλογή για τα ταξίδια, ενώ θα σου λύσουν τα χέρια όταν σκέφτεσαι τι ρούχα να πάρεις στις διακοπές και πώς να φτιάξεις ένα κομψό look για το αεροδρόμιο. Αποτελώντας μια απλή και φινετσάτη επιλογή, είναι ό,τι πρέπει για να ταξιδεύεις πάνω από όλα με άνεση. Επίσης, πολλά από αυτά έχουν τσέπες για να βάλεις το τηλέφωνο και την ταυτότητά σου. Πρόσθεσε μια μακριά, ριχτή μπλούζα και ένα φαρδύ πουλόβερ ή την μπλούζα ImpossiblySoft με φερμουάρ στο 1/2 του μήκος, για να εξισορροπήσεις την εφαρμοστή γραμμή του κολάν.
Στήριξη με στιλ
Οι στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης αποτελούν σίγουρη επιλογή για τις γυναίκες που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και τη στήριξη. Συνδύασέ τους με μια ημιδιαφανή μπλούζα για περισσότερο στιλ ή βάλε την μπλούζα PerfectStretch για ένα προσαρμοσμένο στοιχείο που είναι ό,τι πρέπει για ταξίδια.
Χαλαρές μπλούζες
Οι χαλαρές μπλούζες προσφέρουν πάνω από όλα άνεση, η οποία είναι απαραίτητη στα ταξίδια σου. Όμως, δεν είναι κακό να προσέχεις και την εμφάνισή σου. Πέρα από τις κλασικές σου μπλούζες με V και crew λαιμόκοψη, μπορείς να φορέσεις ένα φαρδύ αθλητικό κομμάτι ή να επιλέξεις κάτι από τη συλλογή Nike 24.7, όπως το ανδρικό πουκάμισο PerfectStretch ή τη γυναικεία υφαντή μπλούζα PerfectStretch. Βάλε και ένα χαλαρό jogger παντελόνι ή ένα cargo παντελόνι και ένα κλασικό καπέλο μπέιζμπολ ή έναν σκούφο για ένα κομψό σπορ σύνολο.
Μοντέρνα, άνετα παπούτσια
Ένα ζευγάρι αξιόπιστα sneaker είναι βασικό στοιχείο σε κάθε σύνολο για το αεροδρόμιο. Δοκίμασε το άνετο και εμβληματικό Nike Air Force 1, που θα δώσει έναν σπορ αέρα στο σύνολό σου. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις ένα από τα κορυφαία, πρωτοποριακά παπούτσια για τρέξιμο ή περπάτημα της Nike, όπως τα Nike Vomero ή Motiva. Συνδύασέ τα με ένα παντελόνι ή κολάν μέχρι το αστράγαλο.
Αξεσουάρ για κορυφαίο στιλ στα ταξίδια
Τα αξεσουάρ είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο ντύσιμό σου. Ένα κομψό σακίδιο ή μια tote τσάντα με θήκες είναι ό,τι πρέπει για να οργανώνεις τα απαραίτητα αντικείμενα. Βάλε επίσης μεγάλα γυαλιά ηλίου, μακριές κάλτσες και ένα άνετο κασκόλ για περισσότερο στιλ και άνεση. Οι χιαστί τσάντες και τα καπέλα της Nike είναι πρακτικές και κομψές επιλογές που δένουν όλο το σύνολο.
Κείμενο: Laura Lajiness Kaupke
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