Τι να φορέσεις στο αεροδρόμιο: τα πιο άνετα σύνολα για ταξίδι από τη Nike 

Όταν ετοιμάζεσαι για ταξίδι, είναι σημαντικό να σκεφτείς τι θα φορέσεις στο αεροδρόμιο, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση και τη λειτουργικότητα. Τα καλύτερα σύνολα για ταξίδια έχουν αεριζόμενα υφάσματα, κομψά κομμάτια και ευέλικτα σχέδια. Οι νέες καινοτομίες της Nike ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία με κομμάτια σχεδιασμένα για αθλητές που μπαίνουν σε κρύα αεροπλάνα για να βρεθούν σε ζεστούς προορισμούς.

Τα ευέλικτα κομμάτια της συλλογής Nike 24.7, όπως το παντελόνι PerfectStretch με φαρδιά μπατζάκια ή τα σετ από τη σειρά ImpossiblySoft, σε βοηθούν να φτιάξεις βαλίτσες εύκολα και να αναβαθμίσεις την γκαρνταρόμπα σου στα ταξίδια. Αυτά τα προσεκτικά σχεδιασμένα βασικά είδη είναι ό,τι πρέπει για κάθε φάση της διαδρομής, από τον έλεγχο μέχρι την αποβίβαση από το αεροπλάνο και την άφιξη στον τελικό σου προορισμό.