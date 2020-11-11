Η συμβουλή προπόνησης που χρειάζεται κάθε δρομέας

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μισήσεις ένα τραγούδι που λατρεύεις; Να το ακούς ξανά και ξανά και ξανά. Το ίδιο ισχύει και με το τρέξιμο, λέει ο Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running.



"Αν τρέχεις τα ίδια πέντε χιλιόμετρα κάθε μέρα, πώς γίνεται να απολαμβάνεις τη διαδρομή;" αναρωτιέται. "Το μόνο που πετυχαίνεις είναι να ολοκληρώνεις μια ακόμη διαδρομή. Θεωρείται όμως αυτό επιτυχία; Η εναλλαγή των διαδρομών που ακολουθείς, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι πολύ σημαντική για να μην χάσεις το ενδιαφέρον σου". Σύμφωνα με τον Derek Samuel, αδειοδοτημένο φυσιοθεραπευτή και μέλος του Nike Performance Council, η εναλλαγή είναι απαραίτητη, αν θέλεις να βελτιωθείς στο τρέξιμο.



"Αν αναζητάς νέα ερεθίσματα, προσπάθησε να κάνεις μικρότερα βήματα, για να δεις αν το σώμα σου θα νιώσει καλύτερα", λέει ο Samuel. "Ή προσπάθησε να μην αναπηδάς τόσο ψηλά όταν σηκώνεις το πόδι σου από το έδαφος. Το κεφάλι σου δεν θα πρέπει να κινείται πάνω-κάτω περισσότερο από τέσσερα με έξι εκατοστά". Όπως υποστηρίζει, αυτές οι προσαρμογές θα βοηθήσουν το σώμα σου να νιώσει καλύτερα, με αποτέλεσμα να θέλεις να τρέχεις περισσότερο ή πιο συχνά.



Και το κυριότερο, η ποικιλία στο πρόγραμμά σου θα δραστηριοποιήσει τους μύες και το μυαλό σου, όπως αναφέρει ο Brett Kirby, PhD, επιστήμονας των ανθρώπινων επιδόσεων στο Nike Sport Research Lab. "Αν τρώγαμε μόνο χοτ-ντογκ κάθε μέρα, ο οργανισμός μας δεν θα προσλάμβανε κανένα από τα υπόλοιπα υγιεινά θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στον κόσμο", εξηγεί ο Kirby. "Για να είσαι συνολικά πιο υγιής δρομέας, πρέπει να τονώνεις το σώμα σου με πολλά διαφορετικά στοιχεία".