Η συμβουλή προπόνησης που χρειάζεται κάθε δρομέας
Προπόνηση
Αν κάνεις αυτήν τη μικρή αλλαγή στις διαδρομές σου, θα απολαμβάνεις περισσότερο την κάθε εμπειρία, θα προσπαθείς πιο σκληρά και θα παραμένεις πιο υγιής.
Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μισήσεις ένα τραγούδι που λατρεύεις; Να το ακούς ξανά και ξανά και ξανά. Το ίδιο ισχύει και με το τρέξιμο, λέει ο Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running.
"Αν τρέχεις τα ίδια πέντε χιλιόμετρα κάθε μέρα, πώς γίνεται να απολαμβάνεις τη διαδρομή;" αναρωτιέται. "Το μόνο που πετυχαίνεις είναι να ολοκληρώνεις μια ακόμη διαδρομή. Θεωρείται όμως αυτό επιτυχία; Η εναλλαγή των διαδρομών που ακολουθείς, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι πολύ σημαντική για να μην χάσεις το ενδιαφέρον σου". Σύμφωνα με τον Derek Samuel, αδειοδοτημένο φυσιοθεραπευτή και μέλος του Nike Performance Council, η εναλλαγή είναι απαραίτητη, αν θέλεις να βελτιωθείς στο τρέξιμο.
"Αν αναζητάς νέα ερεθίσματα, προσπάθησε να κάνεις μικρότερα βήματα, για να δεις αν το σώμα σου θα νιώσει καλύτερα", λέει ο Samuel. "Ή προσπάθησε να μην αναπηδάς τόσο ψηλά όταν σηκώνεις το πόδι σου από το έδαφος. Το κεφάλι σου δεν θα πρέπει να κινείται πάνω-κάτω περισσότερο από τέσσερα με έξι εκατοστά". Όπως υποστηρίζει, αυτές οι προσαρμογές θα βοηθήσουν το σώμα σου να νιώσει καλύτερα, με αποτέλεσμα να θέλεις να τρέχεις περισσότερο ή πιο συχνά.
Και το κυριότερο, η ποικιλία στο πρόγραμμά σου θα δραστηριοποιήσει τους μύες και το μυαλό σου, όπως αναφέρει ο Brett Kirby, PhD, επιστήμονας των ανθρώπινων επιδόσεων στο Nike Sport Research Lab. "Αν τρώγαμε μόνο χοτ-ντογκ κάθε μέρα, ο οργανισμός μας δεν θα προσλάμβανε κανένα από τα υπόλοιπα υγιεινά θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στον κόσμο", εξηγεί ο Kirby. "Για να είσαι συνολικά πιο υγιής δρομέας, πρέπει να τονώνεις το σώμα σου με πολλά διαφορετικά στοιχεία".
Η απλή αλλαγή
Στην επόμενη διαδρομή σου, δοκίμασε κάτι νέο.
Και τώρα φτάνουμε στο συναρπαστικό κομμάτι: Αυτό το "νέο" μπορεί να είναι οτιδήποτε. "Οι επιλογές σου δεν αφορούν μόνο την ταχύτητα ή την απόσταση", λέει ο Bennett. "Μπορείς να τρέξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, να ακολουθήσεις ένα μονοπάτι ανώμαλου δρόμου, να αλλάξεις μουσική".
Αυτό που κάνει ακόμα και τις πιο μικρές αλλαγές αποτελεσματικές είναι ότι σε βοηθούν να βιώσεις το τρέξιμο με έναν διαφορετικό τρόπο, λέει ο Bennett. Αυτό ακριβώς θα σε παροτρύνει να το ξανακάνεις, ξανά και ξανά και ξανά.
"Μπορείς να τρέξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, να ακολουθήσεις ένα μονοπάτι ανώμαλου δρόμου, να αλλάξεις μουσική".
Chris Bennett
Global Head Coach της Nike Running
Περισσότερες συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς
01. Παρακολούθησε την πρόοδό σου.
Βάλε ποικιλία στην προπόνησή σου, ώστε να μην σκεφτείς ποτέ, Ωχ, πάλι αυτή η διαδρομή; Για να το πετύχεις αυτό, ο Bennett προτείνει κάθε φορά να δοκιμάζεις κάτι καινούργιο, όπως μεγαλύτερη ταχύτητα, νέα διαδρομή, μεγαλύτερη απόσταση, να σημειώνεις τη διαδρομή που έκανες και πώς ένιωσες. Όταν τα καινούργια στοιχεία αρχίσουν να σου φαίνονται εύκολα ή βαρετά, δοκίμασε κάτι άλλο.
02. Άλλαξε έδαφος.
Δοκίμασε να τρέξεις σε μονοπάτια, άμμο, γρασίδι ή βράχια. "Η ποικιλία δεν αποτελεί απλώς μια διασκεδαστική πινελιά", εξηγεί ο Samuel. "Το τρέξιμο σε διαφορετικές επιφάνειες μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να ενδυναμώσεις διαφορετικούς μύες με διαφορετικούς τρόπους, προσφέροντας στο σώμα σου έναν άλλο τρόπο να γίνει πιο δυνατό και να βελτιώσει τις δυνατότητές του".
03.Μην εστιάζεις μόνο στους αριθμούς.
Δεν χρειάζεται να βγάλεις το ρολόι σου, αλλά ούτε και να αποκτήσεις εμμονή με τους χρόνους. Αν συνήθως τρέχεις ακούγοντας μουσική, άκου τα τραγούδια σε τυχαία σειρά, δοκίμασε μια νέα playlist, άκου ένα άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος ή μην ακούσεις καθόλου μουσική, για αλλαγή. "Το καλό είναι ότι οι μικρές αλλαγές σαν και αυτές αλλάζουν δραματικά την εμπειρία τρεξίματός σου", λέει ο Bennett. "Και γι' αυτό δεν βαριέσαι ποτέ το τρέξιμο".