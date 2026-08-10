Η ιστορία των Tigerbelles, σύμφωνα με την Chandra Cheeseborough

Αν και σπάνια αναφερόμαστε στις Tigerbelles σήμερα, η γυναικεία ομάδα στίβου του Πανεπιστημίου Tennessee State University είναι ένας από τις πιο πετυχημένους αθλητικούς συλλόγους στην ιστορία της Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θρυλικού προπονητή Ed Temple, 40 αθλήτριες αυτής της ομάδας, που ιστορικά απαρτιζόταν εξ ολοκλήρου από μαύρα άτομα, αγωνίστηκαν σε ολυμπιακό επίπεδο και κέρδισαν 23 μετάλλια, ενώ πολλές από εκείνες ζούσαν όταν ίσχυαν οι νόμοι του Τζιμ Κρόου και ο Τίτλος IX δεν είχε ακόμα θεσμοθετηθεί. Μία από αυτές τις σπρίντερ που έσπασαν ρεκόρ και κατέρριψαν εμπόδια είναι και η Chandra Cheesebough, γνωστή και ως προπονήτρια Cheese, η οποία είναι χρυσή Ολυμπιονίκης και διευθύντρια του τμήματος στίβου του Πανεπιστημίου Tennessee State University. Σε αυτό το επεισόδιο, συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer για να διηγηθεί ιστορίες από τα χρόνια της ως μέλος των Tigerbelles και να εξηγήσει πώς ο Ed Temple την καθόρισε ως αθλήτρια και άκρως πετυχημένη προπονήτρια. Επίσης, αναφέρει πώς διατηρεί ζωντανή την ιστορία του συλλόγου και μοιράζεται συμβουλές για τους αθλητές που ελπίζουν να αφήσουν το στίγμα τους.