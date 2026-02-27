Η γαλλίδα ποδοσφαιρίστρια Florine Kouessan και η ομάδα της, Witch FC

Όταν ήμουν μικρή, το ποδόσφαιρο θεωρούνταν μια δραστηριότητα που προορίζονταν αποκλειστικά για τα αγόρια. Μάλιστα, μερικές φορές τα αδέρφια μου με πείραζαν λέγοντας ότι ήθελαν να παίζουν μόνο με άλλα αγόρια, μόνο και μόνο για να με κάνουν να νιώσω ότι είμαι "στην απ' έξω". Όμως, όσο περνούν τα χρόνια, παρατηρώ ότι οι γυναίκες διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στο άθλημα, –από τα επαγγελματικά επίπεδα, τα οποία προσελκύουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι στη Γαλλία, αλλά και τις γυναίκες που βρίσκονται πιο συχνά στο επίκεντρο των ΜΜΕ. Εκεί που το ποδόσφαιρο γυναικών ήταν υποτιμημένο, πλέον δεν αμφισβητείται καν. Τώρα, φαίνεται πολύ λογικό να προβάλλεται στην τηλεόραση και στα περιοδικά.



Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, έχω δει πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ στο παρελθόν. Βλέπω διαφημίσεις για το ποδόσφαιρο γυναικών και μου φαίνονται φυσιολογικές. Είμαι πανευτυχής με αυτήν την εξέλιξη, επειδή μου έδωσε το κίνητρο να αναζητήσω μια ομάδα γυναικών για να παίζω σε τακτική βάση. Αν και μου άρεσε πολύ να παίζω, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έμπαινα σε ομάδα, όπως έκανα τελικά.