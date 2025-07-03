Νέο πρότυπο στήριξης, άνεσης και υψηλών επιδόσεων: Παρουσιάζουμε το Nike Structure 26
Νέα για προϊόντα
Το νέο παπούτσι της σειράς Structure έχει προηγμένο σύστημα στήριξης που βοηθά τους δρομείς να νιώθουν σιγουριά σε κάθε απόσταση.
Τι πρέπει να γνωρίζεις:
- Σύστημα στήριξης στο μέσο του πέλματος: Το πιο προηγμένο σύστημα σταθερότητας της Nike μέχρι σήμερα παρέχει περισσότερη στήριξη και αυτοπεποίθηση στους δρομείς.
- Αντικραδασμική προστασία ReactX: Για το Structure 26, η επωνυμία στράφηκε σε μια μαλακή ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX.
- Διαχρονική εμπιστοσύνη: Το Structure 26 αποτελεί την εξέλιξη ενός παπουτσιού που δημιουργήθηκε πρώτη φορά πριν από τρεις δεκαετίες για δρομείς που θέλουν σταθερότητα και ομαλές μεταβάσεις από τη φτέρνα στα δάχτυλα.
Αν είσαι δρομέας και χρειάζεσαι ένα παπούτσι σχεδιασμένο για να επιβραδύνει τον ρυθμό στροφής του αστραγάλου προς τα έξω, το Nike Structure 26 είναι η ιδανική επιλογή. Είτε κάνεις γρήγορες καθημερινές προπονήσεις τρεξίματος είτε προετοιμάζεσαι για μεγαλύτερες αποστάσεις, πλέον μπορείς να απολαύσεις τη σταθερότητα και την αντικραδασμική προστασία που χρειάζεσαι για να επικεντρωθείς σε αυτό που λατρεύεις: το τρέξιμο.
Χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά σταθερότητας του παπουτσιού και στην ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX, οι δρομείς θα νιώσουν μια νέα αίσθηση σιγουριάς ότι μπορούν να πετύχουν κορυφαίες επιδόσεις.
"Νοιαζόμαστε για τους δρομείς που χρειάζονται στήριξη", λέει η Ashley Campbell, Expert Product Line Manager στη Nike Running. "Στόχος του Structure είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον κόσμο και η συνέπεια. Θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια και ενθουσιασμό σε ένα κομμάτι της αγοράς που στο παρελθόν φάνταζε βαρετό και άκαμπτο".
"Στόχος του Structure είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον κόσμο και η συνέπεια. Θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια και ενθουσιασμό σε ένα κομμάτι της αγοράς που στο παρελθόν φάνταζε βαρετό και άκαμπτο".
Ashley Campbell
Πάντα με οδηγό την καινοτομία
Όταν η Nike εξέταζε πώς θα μπορούσε να βελτιώσει το Structure 25, η σχεδιαστική ομάδα βρήκε την ευκαιρία να αντικαταστήσει τον παλιό αφρό με μία από τις καλύτερες πλατφόρμες αντικραδασμικής προστασίας: το ReactX. Εκτός από τη μαλακή αίσθηση που έχει ο αφρός, το παπούτσι εξασφαλίζει επίσης πιο ομαλή μετάβαση από τη φτέρνα στα δάχτυλα σε σύγκριση με το 25.
"Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Structure 26 είναι η εξαιρετική του άνεση χωρίς να είναι υπερβολικά μαλακό", λέει ο αθλητής της Nike και χρυσός ολυμπιονίκης Cole Hocker. "Έχει τον τέλειο συνδυασμό άνεσης και στήριξης, για να ανταπεξέρχομαι σε όλη τη διάρκεια της προπόνησής μου".
Η καινοτομία όμως δεν περιορίζεται στον αφρό. Στο επίκεντρο του Structure 26 βρίσκεται το σύστημα στήριξης της Nike στο μέσο του πέλματος, για βελτιωμένη σταθερότητα στις κρίσιμες στιγμές του βηματισμού ενός δρομέα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν έχεις τάση υπερπρηνισμού στο τρέξιμο, καθώς δημιουργεί μια σταθερή πλατφόρμα για ομαλές μεταβάσεις, χωρίς υπερβολικό έλεγχο.
Το Structure 26 διαθέτει νέο επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό και επανασχεδιασμένη εξωτερική σόλα, προσφέροντας βέλτιστη άνεση και υψηλές επιδόσεις στους δρομείς. Χάρη στην ενισχυμένη επένδυση στο επάνω μέρος, μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα πέλματος, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη στήριξη. Το παπούτσι διαθέτει επίσης εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτικότητα στα σημεία με τις περισσότερες προσκρούσεις.
Το μυστικό βρίσκεται στις δοκιμές
Καμία από τις καινοτομίες του Structure 26 δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν δεν εφαρμοζόταν μια ολοκληρωμένη διαδικασία δοκιμών. Χάρη στη στενή συνεργασία με το Nike Sport Research Lab, κατάφεραν να επαληθεύσουν την αξία του νέου σχεδίου τους.
Τελικά, η ομάδα δημιούργησε ένα σταθερό και άνετο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο, τόσο για τους κορυφαίους αθλητές όσο και για τους καθημερινούς δρομείς. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δίνει ένα επιπλέον επίπεδο σιγουριάς σε κάθε χιλιόμετρο.
Η σειρά Structure της Nike είναι μία από τις τρεις ξεχωριστές κατηγορίες της σειράς παπουτσιών για τρέξιμο σε δρόμο. Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη στην υποστηρικτική αντικραδασμική προστασία για σταθερό βηματισμό. Το Nike Vomero παρέχει μέγιστη αντικραδασμική προστασία για απόλυτη άνεση, ενώ το Nike Pegasus παρέχει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης για επιστροφή ενέργειας όλη μέρα. Αυτή η σειρά παπουτσιών για τρέξιμο εξασφαλίζει στους αθλητές τον τύπο βηματισμού με αντικραδασμική προστασία που προτιμούν, ανεξάρτητα από την απόσταση που διανύουν ή το περιβάλλον στο οποίο επιλέγουν να τρέχουν.
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Συχνές ερωτήσεις
Τι κάνει το Structure 26 να ξεχωρίζει από τα προηγούμενα μοντέλα;
Το Structure 26 διαθέτει μία από τις καλύτερες πλατφόρμες αντικραδασμικής προστασίας της Nike, τον αφρό ReactX, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε παπούτσι Nike Structure. Η Nike αφαίρεσε επίσης τη μονάδα Air στο μπροστινό μέρος για πιο ομαλό βηματισμό. Τα υλικά στο επάνω μέρος είναι επίσης πιο μαλακά και απαλά για επιπλέον άνεση.
Για τι είδους δραστηριότητες τρεξίματος είναι πιο κατάλληλο το παπούτσι;
Το Structure 26 έχει σχεδιαστεί για κάθε τύπο δρομέα, από αρχάριους μέχρι αθλητές αγώνων, ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν σταθερότητα και ομαλές μεταβάσεις ή αναζητούν πρόσθετη στήριξη. Ως καθημερινό παπούτσι προπόνησης, έχει βελτιστοποιηθεί για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων και απευθύνεται σε δρομείς που δεν συμβιβάζονται με τους περιορισμούς της κλασικής στήριξης.