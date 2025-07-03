Νέο πρότυπο στήριξης, άνεσης και υψηλών επιδόσεων: Παρουσιάζουμε το Nike Structure 26 

Όταν η Nike εξέταζε πώς θα μπορούσε να βελτιώσει το Structure 25, η σχεδιαστική ομάδα βρήκε την ευκαιρία να αντικαταστήσει τον παλιό αφρό με μία από τις καλύτερες πλατφόρμες αντικραδασμικής προστασίας: το ReactX. Εκτός από τη μαλακή αίσθηση που έχει ο αφρός, το παπούτσι εξασφαλίζει επίσης πιο ομαλή μετάβαση από τη φτέρνα στα δάχτυλα σε σύγκριση με το 25.

"Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Structure 26 είναι η εξαιρετική του άνεση χωρίς να είναι υπερβολικά μαλακό", λέει ο αθλητής της Nike και χρυσός ολυμπιονίκης Cole Hocker. "Έχει τον τέλειο συνδυασμό άνεσης και στήριξης, για να ανταπεξέρχομαι σε όλη τη διάρκεια της προπόνησής μου".

Η καινοτομία όμως δεν περιορίζεται στον αφρό. Στο επίκεντρο του Structure 26 βρίσκεται το σύστημα στήριξης της Nike στο μέσο του πέλματος, για βελτιωμένη σταθερότητα στις κρίσιμες στιγμές του βηματισμού ενός δρομέα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν έχεις τάση υπερπρηνισμού στο τρέξιμο, καθώς δημιουργεί μια σταθερή πλατφόρμα για ομαλές μεταβάσεις, χωρίς υπερβολικό έλεγχο.

Το Structure 26 διαθέτει νέο επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό και επανασχεδιασμένη εξωτερική σόλα, προσφέροντας βέλτιστη άνεση και υψηλές επιδόσεις στους δρομείς. Χάρη στην ενισχυμένη επένδυση στο επάνω μέρος, μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα πέλματος, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη στήριξη. Το παπούτσι διαθέτει επίσης εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτικότητα στα σημεία με τις περισσότερες προσκρούσεις.