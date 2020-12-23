Τα οφέλη ενός δυνατού κορμού για την απόδοση

Ίσως έχεις ακούσει ότι ο καλύτερος τρόπος να δυναμώσεις τον κορμό σου δεν είναι να κάνεις άπειρους κοιλιακούς. Άλλωστε, όπως λέει η Falsone, οι κοιλιακοί εκτελούνται συχνά με λανθασμένο τρόπο, ενώ δεν είναι καλοί για τη σπονδυλική στήλη, ακόμα και όταν γίνονται σωστά.



Οι ασκήσεις με όλο το σώμα, ιδίως οι μονόπλευρες (με το ένα πόδι ή χέρι), είναι πολύ καλύτερες. "Οι προβολές, ειδικά με ένα βαράκι στο ένα χέρι, ενεργοποιούν τους μύες του κορμού", αναφέρει Falsone. "Ακόμα και οι κάμψεις δικεφάλων με το ένα χέρι προκαλούν μια μικρή στρέψη στην οποία το σώμα σου πρέπει να αντισταθεί". Αναζήτησε ένα πρόγραμμα ασκήσεων που περιλαμβάνει μονόπλευρη προπόνηση σε τακτική βάση.



Εκτός από αυτό, η σύντομη αλλά ποιοτική προπόνηση του κορμού έχει τεράστια οφέλη. Σύμφωνα με τον Chaudhari, ένας καλός τρόπος να κάνεις την αρχή είναι να αφιερώνεις πέντε έως δέκα λεπτά αποκλειστικά στον κορμό σου τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα. "Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει μεγάλη μυϊκή αντοχή στον κορμό, επομένως λίγα λεπτά προπόνησης τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας μπορούν να βοηθήσουν", αναφέρει. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάποια αντοχή (και μπράβο σου) ή αν η προπόνηση αρχίζει να σου φαίνεται εύκολη, διπλασίασε τον χρόνο.



Αρχικά, δοκίμασε την άσκηση πουλί-σκύλος. Στηρίξου στα γόνατα και στα χέρια. Σήκωσε το ένα χέρι και το αντίθετο πόδι, ώστε να είναι παράλληλα με το έδαφος, και μείνε σε αυτήν τη θέση για έως και ένα λεπτό. Μια άλλη άσκηση που μπορείς να κάνεις είναι το νεκρό έντομο. Ακούμπησε την πλάτη στο έδαφος και σήκωσε χέρια και πόδια. Τέντωσε το ένα χέρι και το αντίθετο πόδι, ώστε να είναι παράλληλα με το έδαφος. Άλλαξε χέρι και πόδι και συνέχισε κάνοντας επαναλήψεις εναλλάξ. Επίσης, μπορείς να κάνεις σανίδες, πλάγιες σανίδες, leg curl με μπάλα γυμναστικής και ab rollout.



Ακόμα και αν οι κοιλιακοί σου δεν αρχίσουν να φαίνονται αμέσως, θα νιώσεις τη διαφορά αρκετά σύντομα, καθώς οι προπονήσεις σου θα βελτιωθούν και θα γίνουν πιο δυναμικές, ενώ η συνολική σου κίνηση θα γίνει πιο άνετη.