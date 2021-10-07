Ο αθλητικός ψυχολόγος Jim Taylor εξηγεί πώς να κάνεις το παιδί σου να παίξει

Podcast "Trained": ανατροφή αθλητών με τη σωστή νοοτροπία με τον Δρ Jim Taylor
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Δεν μπορείς να δώσεις στα παιδιά μια θέση στο βάθρο από την αρχή, όπως αναφέρει ο αθλητικός ψυχολόγος Δρ Jim Taylor. Ωστόσο, μπορείς να τους δώσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ζωή.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις του ολιστικού fitness.
Λιγότερο από το 1% των παιδιών μεγαλώνουν για να γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Το σημαντικό στην ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό δεν είναι να γίνουν η επόμενη Serena ή ο επόμενος LeBron, αναφέρει ο αθλητικός ψυχολόγος και ειδικός στην ανατροφή παιδιών Jim Taylor, PhD. Το σημαντικό είναι να τους δώσεις τα πνευματικά εργαλεία για να είναι υγιή, χαρούμενα και επιτυχημένα για την υπόλοιπη ζωή τους. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο πρώην αλπικός σκιέρ συζητάει αναλυτικά με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αθλητισμός κατά τη νεαρή ηλικία και μοιράζεται συμβουλές για το πώς οι γονείς μπορούν να προτρέψουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να παραμείνουν σε αυτόν. Όπως αναφέρει, το μυστικό είναι η δημιουργία θετικών αθλητικών εμπειριών και όχι η είσοδος στη βιομηχανία του αθλητισμού των νέων. Από την εμπειρία του ως πατέρας δύο κοριτσιών που είναι αθλήτριες, εξετάζει σε βάθος όλους τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τα κορίτσια στον αθλητισμό και προσδιορίζει τρόπους με τους οποίους ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του χάσματος των φύλων.
"Ο αθλητισμός είναι μια πανοπλία. Αλλάζει τους στόχους τους. Αλλάζει τη στάση τους και την αντίληψή τους για το τι σημαίνει να είσαι κορίτσι, γυναίκα ή θηλυκό. Τις μαθαίνει να είναι δυναμικές και αποφασιστικές".
Jim Taylor
PhD, αθλητικός ψυχολόγος και συγγραφέας του Raising Young Athletes
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στη Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.