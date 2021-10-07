Ο αθλητικός ψυχολόγος Jim Taylor εξηγεί πώς να κάνεις το παιδί σου να παίξει

Λιγότερο από το 1% των παιδιών μεγαλώνουν για να γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Το σημαντικό στην ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό δεν είναι να γίνουν η επόμενη Serena ή ο επόμενος LeBron, αναφέρει ο αθλητικός ψυχολόγος και ειδικός στην ανατροφή παιδιών Jim Taylor, PhD. Το σημαντικό είναι να τους δώσεις τα πνευματικά εργαλεία για να είναι υγιή, χαρούμενα και επιτυχημένα για την υπόλοιπη ζωή τους. Σε αυτό το επεισόδιο του Trained, ο πρώην αλπικός σκιέρ συζητάει αναλυτικά με την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αθλητισμός κατά τη νεαρή ηλικία και μοιράζεται συμβουλές για το πώς οι γονείς μπορούν να προτρέψουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να παραμείνουν σε αυτόν. Όπως αναφέρει, το μυστικό είναι η δημιουργία θετικών αθλητικών εμπειριών και όχι η είσοδος στη βιομηχανία του αθλητισμού των νέων. Από την εμπειρία του ως πατέρας δύο κοριτσιών που είναι αθλήτριες, εξετάζει σε βάθος όλους τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τα κορίτσια στον αθλητισμό και προσδιορίζει τρόπους με τους οποίους ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του χάσματος των φύλων.