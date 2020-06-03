Συνταγή για νουντλς ρυζιού με γαρίδες

Συνδύασε αυτά τα απλά υλικά για ένα πεντανόστιμο πιάτο με γαρίδες και νουντλς ρυζιού, που είναι γεμάτο γεύση και πρωτεΐνες. Είναι ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό!



Υγιεινό, εύκολο και νοστιμότατο!