Νουντλς ρυζιού με φρέσκες γαρίδες

Διατροφή
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2020

Από τη Nike Training

Συνταγή για νουντλς ρυζιού με γαρίδες

Ένα εύκολο, υγιεινό γεύμα σε μόλις 20 λεπτά. Συνταγή για τέσσερις μερίδες.

Συνδύασε αυτά τα απλά υλικά για ένα πεντανόστιμο πιάτο με γαρίδες και νουντλς ρυζιού, που είναι γεμάτο γεύση και πρωτεΐνες. Είναι ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό!

Υγιεινό, εύκολο και νοστιμότατο!

Υλικά

480 γρ. καθαρισμένες ωμές γαρίδες
200 γρ. πράσο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
380 γρ. καθαρισμένα φασόλια ενταμάμε
1 ⅔ φλιτζάνια γάλα καρύδας με χαμηλά λιπαρά
½ φλιτζάνι σάλτσα σόγιας
1 ⅔ φλιτζάνια νερό
200 γρ. νουντλς ρυζιού

Υλικά

480 γρ. καθαρισμένες ωμές γαρίδες
200 γρ. πράσο
15 mL ελαιόλαδο
380 γρ. καθαρισμένα φασόλια ενταμάμε
400 mL γάλα καρύδας με χαμηλά λιπαρά
120 mL σάλτσα σόγιας
400 mL νερό
200 γρ. νουντλς ρυζιού

Οδηγίες

  1. Κόψε σε λεπτές φέτες το πράσο. Ζέστανε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το πράσο και σόταρέ το μέχρι να μαλακώσει. Έπειτα, πρόσθεσε τις γαρίδες και ψήσε για ένα με δύο λεπτά σε κάθε πλευρά. Πρόσθεσε τα φασόλια ενταμάμε, το γάλα καρύδας, τη σάλτσα σόγιας και το νερό.
  2. Σιγόβρασε το μείγμα για λίγα λεπτά και άφησέ το στην άκρη. Στο ενδιάμεσο, βράσε τα νουντλς σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία και στράγγιξέ τα. Ανάμειξε τα νουντλς και το μείγμα με τις γαρίδες σε μπολ και σέρβιρε. Για επιπλέον νοστιμιά, πρόσθεσε τσίλι, κόλιανδρο και λάιμ.

Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα

693 θερμίδες
61 γρ. υδατάνθρακες
41 γρ. πρωτεΐνη
32 γρ. λίπος

Υγιεινές συνταγές από τη Lifesum.

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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 3 Ιουνίου 2020

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