Πίσω από ορισμένους δρομείς με προβλήματα όρασης βρίσκονται οδηγοί κούρσας

Μια ιστορία για το τρέξιμο που ξεκινά με ένα σχοινί
Αθλητές*
Αυτή η ιστορία για το τρέξιμο αφορά περισσότερο τα χέρια παρά τα πόδια. Αν και μιλάει για το ίδιο άθλημα και την ίδια θέληση, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Το επιπλέον κομμάτι σχοινιού ανάμεσα στα χέρια. Κάθε βήμα μπροστά κρύβει μέσα του τις έννοιες της συντροφικότητας, της ενθάρρυνσης και του πάθους που κουβαλά αυτό το σχοινί.
"Τα οφέλη που έχει φέρει το τρέξιμο στη ζωή μου δεν είναι μόνο σωματικά. Το τρέξιμο μου δίνει κίνητρο για να βγω από το σπίτι και δεν με αφήνει να μιζεριάσω μένοντας κλεισμένος μέσα", λέει ο Youyou, ένας δρομέας με προβλήματα όρασης και μέλος του Lan Jingling (Blue Eye Spirit), ενός φιλανθρωπικού οργανισμού που προάγει την ενσωμάτωση στον αθλητισμό. Μετρώντας πλέον πέντε χρόνια λειτουργίας, ο οργανισμός Lan Jingling δημιουργήθηκε από μια ομάδα δρομέων.
Σημείωση: Κάθε δρομέας με προβλήματα όρασης χρειάζεται τη βοήθεια τουλάχιστον ενός συνοδού για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Για τους αθλητές με προβλήματα όρασης όπως ο Youyou, οι οποίοι προετοιμάζονται για μαραθώνιο, απαιτούνται τουλάχιστον τρεις συνεργάτες, ο δρομέας που καθορίζει τον ρυθμό, ο δρομέας που τρέχει μπροστά και ο δρομέας που τρέχει πίσω. Μέσα από τον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και τη σιωπηλή συνεργασία, ο σχηματισμός της ομάδας κρατά έναν ασφαλή και σταθερό ρυθμό για τους αθλητές με προβλήματα όρασης.
Ο Yachi είναι ο δρομέας που καθορίζει τον ρυθμό για τον Youyou εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν πρωτοδοκίμασαν να τρέξουν έχοντας το σχοινί μήκους 30 εκατοστών ανάμεσά τους, έπεφταν συνέχεια ο ένας πάνω στον άλλον. Τώρα, τρέχουν σαν να είναι ο ένας κλώνος του άλλου. Όταν προετοιμάζονται για έναν αγώνα, ενώνουν τις δυνάμεις τους με περισσότερους συνοδούς, δημιουργώντας έναν σχηματισμό δρομέων. Ποιος ξέρει πόσα πρωινά, δειλινά, παγωμένους χειμώνες και καυτά καλοκαίρια έχει ζήσει αυτός ο σχηματισμός. Όταν δεν βρίσκονται στον στίβο, δεν χρειάζονται το σχοινί ή τον σχηματισμό, καθώς κάποιος άλλος, αόρατος αυτήν τη φορά, δεσμός συνεχίζει να τους κρατά σφιχτά ενωμένους.
"Τους βλέπω".
Σύμφωνα με τον Youyou, μια μέρα με χάλια μαλλιά είναι λόγος για να μην ανεβάσει selfie που τόσο λατρεύει να βγάζει.
Μπορεί να φαντάζει περίεργο, αλλά ο Youyou δεν θεωρεί ότι λείπει κάτι από τον κόσμο του, ούτε καν η όραση. Ο Youyou απλώς βλέπει τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.
Στα 21 του, είναι εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης, ένα είδος εκπαιδευτή που μαθαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη πώς να κατανοεί τις ανάγκες των ανθρώπων με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Όταν, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πραγματικό κόσμο, έχει τον ρόλο του μαθητή, ο οποίος είναι γεμάτος περιέργεια και ανυπομονησία να κατανοήσει και να δοκιμάσει τα πάντα.
Του αρέσει να βγάζει φωτογραφίες από πολύτιμες στιγμές της ζωής. Με τη βοήθεια του φωνητικού βοηθού, έχει γίνει δεξιοτέχνης στη λήψη φωτογραφιών με κινητό. Βγάζει selfie με φίλους, αστεία στιγμιότυπα από ταξίδια, φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση και μαγευτικά θαλασσινά τοπία.
Ο Youyou, ο οποίος είναι ιδιαίτερος κοινωνικός, συχνά διοργανώνει συναντήσεις δρομέων διά ζώσης. Παρόλο που δεν μπορεί να δει τα πρόσωπά τους, μετά από μερικές μόλις κουβέντες μπορεί να αναγνωρίσει γρήγορα τα άτομα με τα οποία έχει ανταλλάξει φωνητικά μηνύματα online. "Τους βλέπω", ισχυρίζεται ο ίδιος.
Σχοινί
Το τρέξιμο είναι άλλο ένα παράθυρο μέσα από το οποίο ο Youyou μπορεί να "βλέπει" τον κόσμο.
Εκτός από τον Yachi, οι Yao Ying και Xiao Yu’er επίσης συνοδεύουν τον Youyou στο πλαίσιο της ομάδας Lan Jingling. Εκτός από τις κανονικές διοργανώσεις αγώνων τρεξίματος, συχνά συνοδεύουν τον Youyou στην προπόνηση, κάτι που τον βοηθά τον να βελτιώνεται σταδιακά και να πετυχαίνει τους προσωπικούς στόχους του.
Στη διάρκεια της προπόνησης, η Yao Ying τρέχει μπροστά, ο Yachi βρίσκεται στα αριστερά του Youyou και η Xiaoyuer είναι πίσω. Όταν τους παρατηρεί κανείς να τρέχουν από πίσω, έχει την αίσθηση ότι ο αδιάσπαστος σχηματισμός τους περιβάλλει τον Youyou. Όμως, στην πραγματικότητα, η άρρηκτη δύναμη της φιλίας είναι το στοιχείο που τους περιβάλλει όλους.
"Οι δρομείς που καθορίζουν τον ρυθμό πρέπει να είναι πιο γρήγοροι από τους δρομείς με προβλήματα όρασης ώστε να διασφαλίζουν πως θα μπορούν να τρέχουν με ασφάλεια και να σημειώνουν πρόοδο", εξηγεί ο Yachi. Έχοντας τρέξει μαζί με τον Youyou το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξηγεί ότι εκτός από τη σωματική προπόνηση, έχουν επίσης προσπαθήσει σκληρά για να δημιουργήσουν έναν πραγματικό "δεσμό".
Όταν τρέχουν, ένα μπλε σχοινί μήκους 30 εκατοστών ενώνει τον αριστερό καρπό του Youyou με το δεξιό καρπό του Yachi. Κινούνται μαζί, σαν μια κατοπτρική εικόνα, χρησιμοποιώντας το σχοινί ως μια μορφή επικοινωνίας.
Όταν το μήκος και το βήμα του διασκελισμού των Yachi και Youyou είναι σταθερά, το σχοινί χαλαρώνει φυσικά, δείχνοντάς τους πως είναι συντονισμένοι και τέλεια συγχρονισμένοι. "Όταν δύο άνθρωποι είναι συντονισμένοι, δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ για το τρέξιμο", λέει ο Yachi.
Η δύναμη του σχοινιού είναι αμφίδρομη.
Χάρη στο σχοινί, το τρέξιμο δεν είναι πια μοναχική υπόθεση, εξηγεί ο Yachi. Για να παραμένει πάντα το σχοινί χαλαρό, πρέπει να προπονείται σκληρά μόνος του, ώστε να είναι σίγουρος ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο. "Δεν το κάνω από φιλανθρωπία", αναφέρει. "Πρόκειται απλώς για το πάντρεμα κοινών επιτευγμάτων. Δεν τον βοηθώ μόνο εγώ να βελτιωθεί, αλλά και αυτός με ωθεί να έχω επιμονή και να είμαι δυνατός".
Κάτι παραπάνω από δρομείς
Παρόλο που ο Youyou νιώθει ότι η ζωή των σύγχρονων ανθρώπων είναι τα κινητά τους τηλέφωνα, οι φίλοι του είναι πραγματικοί.
"Ο Yachi, η θεία Yao και η Xiao Yu'er είναι πιο πολύ σαν οδηγοί που με καθοδηγούν να εξερευνήσω τον κόσμο", λέει. Αν και το τρέξιμο είναι η αφορμή για να βγει από το σπίτι, του δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο το γεγονός ότι συναντά τους φίλους του.
Μαζί τραγουδούν καραόκε, πηγαίνουν για φαγητό σε νέα δημοφιλή εστιατόρια και επισκέπτονται τα προάστια ώστε ο Youyou να μπορεί να "νιώσει τον θόρυβο" έξω από την πόλη. "Μετά από τόσο καιρό, δεν είμαι πλέον μόνο ένας συνεργάτης στο τρέξιμο, αλλά είμαι περισσότερο φίλος, μέλος της οικογένειας", λέει ο Youyou.
Η προπόνηση δεν είναι πλέον ο μοναδικός σκοπός των διαδρομών τους. Τους δίνει επίσης την ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί σαν φίλοι.
Όταν βγαίνουν έξω για φαγητό, ο Youyou λέει πως δεν του αρέσουν τα εστιατόρια όπου τον περιποιούνται υπερβολικά επειδή έχει προβλήματα όρασης. Αυτού του είδους η "υπερβολική φροντίδα" τον κάνει να νιώθει άβολα.
Ο Yachi, η Yao Ying και η Xiao Yu'er γνωρίζουν πόσο πολύ λαχταρά ο Youyou νέες εμπειρίες και συχνά σπάνε το κεφάλι τους για να βρουν τρόπους να τον κάνουν να βιώσει ολοένα και περισσότερα πράγματα.
Κάποιες φορές, ανεβάζουν τον Youyou στο φράγμα και τον αφήνουν να νιώσει τον θαλασσινό αέρα στο πρόσωπό του. Περνάνε τα προστατευτικά πλαίσια, ώστε να νιώσει την αδρεναλίνη να τον πλημμυρίζει. Και τότε κάνουν άλλο ένα βήμα και έπειτα τρέχουν για λίγο.
Στη φυσική, όταν συναντιούνται ηχητικά κύματα του ίδιου μήκους, αντηχούν στην ίδια συχνότητα και προκαλούν πιο δυνατές ταλαντώσεις. Στην περίπτωση των Youyou, Yachi, Yao Ying και Xiao Yu'er, αυτή η αντήχηση είναι η πραγματικότητά τους. Αν συνεχίσουν να τρέχουν μαζί όπως τώρα, τι άλλο θα βιώσουν; Ανεξάρτητα από την πρόοδο που έχουν σημειώσει και τους συναρπαστικούς αγώνες που τους περιμένουν, το τρέξιμο ήταν η αφορμή για να δεθούν μεταξύ τους και να βαδίζουν πλέον μαζί προς το άγνωστο, γεγονός που από μόνο του είναι σπουδαίο επίτευγμα.