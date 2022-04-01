Πίσω από ορισμένους δρομείς με προβλήματα όρασης βρίσκονται οδηγοί κούρσας

Παρόλο που ο Youyou νιώθει ότι η ζωή των σύγχρονων ανθρώπων είναι τα κινητά τους τηλέφωνα, οι φίλοι του είναι πραγματικοί.



"Ο Yachi, η θεία Yao και η Xiao Yu'er είναι πιο πολύ σαν οδηγοί που με καθοδηγούν να εξερευνήσω τον κόσμο", λέει. Αν και το τρέξιμο είναι η αφορμή για να βγει από το σπίτι, του δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο το γεγονός ότι συναντά τους φίλους του.



Μαζί τραγουδούν καραόκε, πηγαίνουν για φαγητό σε νέα δημοφιλή εστιατόρια και επισκέπτονται τα προάστια ώστε ο Youyou να μπορεί να "νιώσει τον θόρυβο" έξω από την πόλη. "Μετά από τόσο καιρό, δεν είμαι πλέον μόνο ένας συνεργάτης στο τρέξιμο, αλλά είμαι περισσότερο φίλος, μέλος της οικογένειας", λέει ο Youyou.



Η προπόνηση δεν είναι πλέον ο μοναδικός σκοπός των διαδρομών τους. Τους δίνει επίσης την ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί σαν φίλοι.