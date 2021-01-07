Ο οδηγός του δρομέα για δικαιολογίες – και πώς να τις ξεπεράσεις

Έξι λόγοι για να μην τρέξεις (και γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι δικαιολογίες)
Προπόνηση
Πες αντίο στις δικαιολογίες και άρχισε να προετοιμάζεσαι με λύσεις από τον Chris Bennett, Global Head Coach της Nike Running.
Χτες είπες ότι θα τρέξεις αύριο. Αλλά το αύριο ήρθε και έχει πάρα πολλή ζέστη. Επίσης, χτες δούλευες μέχρι αργά και νιώθεις εξάντληση. Και δεν έχεις και κανένα καθαρό σορτς. Μήπως όλα αυτά σου φαίνονται γνώριμα; Δεν είσαι μόνος: μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι Αμερικανοί βρίσκουν κατά μέσο όρο έξι δικαιολογίες τη μέρα, ή πάνω από 2.000 δικαιολογίες τον χρόνο, με κορυφαίες στη λίστα αυτές που αφορούν την αποφυγή της άσκησης. Είναι λες και κάθε δρομέας έχει από ένα μικρό διαβολάκι σε κάθε ώμο, που τον συμβουλεύει τι να μην κάνει.
Ως Global Head Coach της Nike Running, ο Chris Bennett έχει ακούσει κάθε πιθανή δικαιολογία. Εδώ, μοιράζεται μαζί μας τις κορυφαίες έξι δικαιολογίες που ακούει από τα άτομα που θέλουν να αποφύγουν το τρέξιμο, καθώς και τις απλές λύσεις του για να μπεις σε κίνηση.
Δικαιολογία 1: "Το τρέξιμο είναι εξαντλητικό". Λύση: Σταμάτα προτού θελήσεις να σταματήσεις.
"Ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν τους αρέσει το τρέξιμο είναι επειδή προπονούνται πολύ σκληρά", αναφέρει ο Bennett. "Θέλω να τρέχεις έτσι ώστε να νιώθεις ότι είναι εύκολο, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τους αριθμούς στο ρολόι σου. Εννοώ πως θα πρέπει να σου φαίνεται εύκολο σε επίπεδο προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματάς τον εαυτό σου προτού νιώσεις την ανάγκη να το κάνεις, ίσως ακόμα και πριν το θελήσεις. Υπάρχει κάποια στιγμή που αισθάνεσαι ότι θα μπορούσες να συνεχίσεις για πάντα; Αν ναι, σταμάτα ακριβώς τότε. Έτσι αντί να τρέμεις στην ιδέα της επόμενης διαδρομής σου, θα την περιμένεις με ανυπομονησία. Θέλω να εκνευρίζεσαι που πρέπει να σταματήσεις τόσο νωρίς! Αν σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο σε εμένα".
Δικαιολογία 2: "Δεν ξέρω πώς να τρέξω σωστά". Λύση: Μάθε πως αυτό δεν ισχύει.
"Ο τρόπος που τρέχεις είναι αποκλειστικά δικός σου", λέει ο Bennett. "Δεν υπάρχει τέλειος βηματισμός. Δεν υπάρχει τέλεια στάση σώματος. Αν δεις ένα βίντεο της Paula Radcliffe και παρατηρήσεις το κεφάλι της να κουνιέται, τους σηκωμένους ώμους και τα χέρια της να ανεβοκατεβαίνουν, θα σκεφτείς ότι κάποιος πρέπει να της μάθει να τρέχει! Ευτυχώς, δεν της έμαθε κανείς. Κατείχε το ρεκόρ του μαραθωνίου γυναικών για 16 χρόνια. Οπότε αντί να προσπαθείς να ακολουθήσεις τις οδηγίες ενός εγχειριδίου για τρέξιμο, προσπάθησε να αναπτύξεις τον δικό σου φυσικό τρόπο τρεξίματος με ήπιο τρόπο. Χαλάρωσε τα μέρη του σώματός σου όταν νιώθεις ότι είναι σφιγμένα. Μίκρυνε το βήμα σου όταν νιώθεις ότι το έχεις ανοίξει πολύ".
Δικαιολογία 3: "Δεν έχω χρόνο για προθέρμανση". Λύση: Κάνε την προθέρμανση μέρος της διαδρομής σου.
"Θα σου δώσω δύο λύσεις για αυτό", λέει ο Bennett. "Αρχικά, η προθέρμανση αφορά απλώς την πνευματική προετοιμασία και την αναπαράσταση των ενεργειών μιας πραγματικής διαδρομής. Οπότε μία επιλογή είναι απλώς να ξεκινήσεις τη διαδρομή σου πιο αργά και να χρησιμοποιήσεις τα πρώτα πέντε με δέκα λεπτά ως δυναμική προθέρμανση. Η δεύτερη επιλογή είναι να κάνεις τις διατάσεις σου και να συντομεύσεις τη διαδρομή σου, επειδή δεν θα πρέπει να ξεχνάς πως δεν υπάρχει ελάχιστος χρόνος ή ελάχιστη απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις και την προθέρμανση και τη διαδρομή σου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέσαι".
Δικαιολογία 4: "Ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για τρέξιμο". Λύση: Κάνε σωστό προγραμματισμό.
"Μπορεί όντως να έχει πολλή ζέστη ή πολύ κρύο", λέει ο Bennett. "Οι ακραίες συνθήκες μπορεί να είναι επικίνδυνες, οπότε κάποιες φορές δεν θα τρέξεις. Αλλά ας υποθέσουμε ότι οι συνθήκες απλώς δεν είναι ευχάριστες. Υπάρχουν τρόποι να το προγραμματίσεις από πριν. Μπορείς είτε να ρυθμίσεις τον εξοπλισμό σου ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος είτε να προσαρμόσεις την ώρα που θα βγεις για τρέξιμο ή την ένταση της διαδρομής. Μπορεί να μην τρέξεις έτσι όπως θα ήθελες, αλλά θα τρέξεις".
Δικαιολογία 5: "Δεν έχω τον κατάλληλο σωματότυπο για τρέξιμο". Λύση: Προσγειώσου.
"Δείξε μου τον 'κατάλληλο' σωματότυπο", λέει ο Bennett. "Μήπως υπάρχει και κατάλληλη προφορά ή κατάλληλο κούρεμα; Ακόμα και στη γραμμή εκκίνησης ενός μαραθωνίου, θα δεις όλα τα είδη ανθρώπων. Όταν λες ότι δεν έχεις τον κατάλληλο σωματότυπο, ίσως εννοείς ότι αποφάσισες πως δεν μπορείς να το κάνεις. Ή ίσως κάποτε σε κοίταξε κάποιος και αποφάσισε για λογαριασμό σου. Οπότε πώς θα αλλάξεις γνώμη; Θα επανακαθορίσεις τι είναι το τρέξιμο. Δεν μπορείς να τρέξεις 5 χλμ.; Κανείς δεν σου ζήτησε να κάνεις κάτι τέτοιο. Εγώ απλώς θέλω να τρέξεις από εδώ μέχρι το τέλος του τετραγώνου. Δρομέας είναι όποιος τρέχει. Πληροίς αυτήν την προϋπόθεση; Άρα είσαι δρομέας".
Δικαιολογία 6: "Το τρέξιμο καταπονεί πολύ το/τα [βάλε εδώ το σημείο του σώματός σου που πονά]". Λύση: Κάνε προπονήσεις για ενδυνάμωση.
"Κάθε φορά που πονάς, μπορεί να έχεις τραυματιστεί", εξηγεί ο Bennett. "Επομένως, η βραχυπρόθεσμη απάντηση είναι ότι πράγματι, ίσως δεν θα έπρεπε να τρέχεις αυτήν τη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Δες το έτσι: έχεις γίνει τόσο καλός δρομέας που πρέπει να δώσεις χρόνο στο σώμα σου, όπως κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Συγχαρητήρια! Τώρα πρέπει να βρεις την αιτία πίσω από αυτούς τους τραυματισμούς. Δυναμώνεις τους καμπτήρες των ισχίων σου; Δυναμώνεις τον κορμό σου και τους μύες που σταθεροποιούν τα γόνατά σου, όπως τους τετρακέφαλους; Δεν χρειάζεται ποτέ πολλή επιπλέον προσπάθεια, μπορείς να μείνεις λίγο σε στάση σανίδας ή να κάνεις μερικές αντίστροφες προβολές και αυτό θα σε βοηθήσει πραγματικά να παραμείνεις υγιής".
Ξεπέρασε αυτά τα εμπόδια και θα συνειδητοποιήσεις ότι το να επιμένεις ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν θέλεις να συνεχίσεις είναι μέρος της ομορφιάς του τρεξίματος.
"Κάποιες φορές η διαδρομή σου θα είναι πολύ κακή", λέει ο Bennett. "Ίσως να έχεις ένταση από έναν καυγά με τη μητέρα σου. Μπορεί να κοιμήθηκες πολύ άσχημα το βράδυ. Αλλά αν ολοκληρώσεις τη διαδρομή σου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα φτάσεις μόνο μέχρι το τέλος του τετραγώνου, μετά θα μπορείς να πεις ότι το έκανες. Τα κατάφερες και έτρεξες αυτήν την απόσταση. Έμαθες κάτι για τον εαυτό σου. Η πιθανότητα να νιώσεις ξανά τα ίδια συναισθήματα είναι αυτή που θα σε κάνει να ξαναβγείς στον δρόμο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι αυτήν την ελπίδα όταν πέφτεις στο κρεβάτι στο τέλος της ημέρας. Είναι μια νίκη και το τρέξιμο μπορεί να σου την προσφέρει".
Την επόμενη φορά που θα διστάζεις να δέσεις τα κορδόνια σου, σκέψου τον προπονητή Bennett στον έναν ή και στους δύο ώμους σου και ξέχνα τις δικαιολογίες.