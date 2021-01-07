Ο οδηγός του δρομέα για δικαιολογίες – και πώς να τις ξεπεράσεις

"Κάθε φορά που πονάς, μπορεί να έχεις τραυματιστεί", εξηγεί ο Bennett. "Επομένως, η βραχυπρόθεσμη απάντηση είναι ότι πράγματι, ίσως δεν θα έπρεπε να τρέχεις αυτήν τη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Δες το έτσι: έχεις γίνει τόσο καλός δρομέας που πρέπει να δώσεις χρόνο στο σώμα σου, όπως κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Συγχαρητήρια! Τώρα πρέπει να βρεις την αιτία πίσω από αυτούς τους τραυματισμούς. Δυναμώνεις τους καμπτήρες των ισχίων σου; Δυναμώνεις τον κορμό σου και τους μύες που σταθεροποιούν τα γόνατά σου, όπως τους τετρακέφαλους; Δεν χρειάζεται ποτέ πολλή επιπλέον προσπάθεια, μπορείς να μείνεις λίγο σε στάση σανίδας ή να κάνεις μερικές αντίστροφες προβολές και αυτό θα σε βοηθήσει πραγματικά να παραμείνεις υγιής".



Ξεπέρασε αυτά τα εμπόδια και θα συνειδητοποιήσεις ότι το να επιμένεις ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν θέλεις να συνεχίσεις είναι μέρος της ομορφιάς του τρεξίματος.



"Κάποιες φορές η διαδρομή σου θα είναι πολύ κακή", λέει ο Bennett. "Ίσως να έχεις ένταση από έναν καυγά με τη μητέρα σου. Μπορεί να κοιμήθηκες πολύ άσχημα το βράδυ. Αλλά αν ολοκληρώσεις τη διαδρομή σου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα φτάσεις μόνο μέχρι το τέλος του τετραγώνου, μετά θα μπορείς να πεις ότι το έκανες. Τα κατάφερες και έτρεξες αυτήν την απόσταση. Έμαθες κάτι για τον εαυτό σου. Η πιθανότητα να νιώσεις ξανά τα ίδια συναισθήματα είναι αυτή που θα σε κάνει να ξαναβγείς στον δρόμο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι αυτήν την ελπίδα όταν πέφτεις στο κρεβάτι στο τέλος της ημέρας. Είναι μια νίκη και το τρέξιμο μπορεί να σου την προσφέρει".



Την επόμενη φορά που θα διστάζεις να δέσεις τα κορδόνια σου, σκέψου τον προπονητή Bennett στον έναν ή και στους δύο ώμους σου και ξέχνα τις δικαιολογίες.