Ετοιμάσου να τρέξεις: προσθετικό πόδι τύπου λεπίδα για τρέξιμο Nike Sole 2.0 x Össur

Φαντάσου έναν παγκοσμίου κλάσης αθλητή να δημιουργεί τον δικό του εξοπλισμό με ψαλίδια και κόλλα στο γκαράζ του.

Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα της adaptive triathlete Sarah Reinertsen, που συνήθιζε να κόβει τις σόλες των παπουτσιών της για να φτιάχνει αυτοσχέδιες επιφάνειες πρόσφυσης στο δικό της προσθετικό πόδι τύπου λεπίδα για τρέξιμο (ένα εξειδικευμένο προσθετικό μέλος κάτω άκρου για σπορ).

"Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα", αυτή ήταν η άμεση αντίδραση του Tobie Hatfield, ενός βετεράνου καινοτόμου της Nike και πρώην προπονητή στίβου, όταν είδε για πρώτη φορά την εξατομικευμένη λύση της Sarah. Το αποτέλεσμα ήταν το Nike Sole 1.0, ένα σύστημα πρόσφυσης γρήγορης αλλαγής για τα προσθετικά πόδια τύπου λεπίδα για τρέξιμο της επωνυμίας Össur, που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού για τους adaptive athlete σε όλο τον κόσμο, καθώς τους επέτρεψε να αντικαταστήσουν τις φθαρμένες σόλες με ένα νέο πέλμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η νέα έκδοση είναι το ίδιο επαναστατική με την έκδοση 1.0. "Δεν σχεδιάζουμε ποτέ ένα τέλειο προϊόν", αναφέρει ο Tobie στο παραπάνω βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι στα θέματα καινοτομίας δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού. Εννέα χρόνια μετά, μια νέα ομάδα αθλητών και καινοτόμων πήρε τη σκυτάλη και εξέλιξε τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

Δες το βίντεο για να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ιστορία της καταγωγής του Nike Sole 2.0. Μετά, διάβασε παρακάτω πώς ο George Xanthos, επικεφαλής σχεδιαστής του πρότζεκτ, πήγε το όλο εγχείρημα ένα βήμα παραπέρα.