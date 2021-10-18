Ετοιμάσου να τρέξεις: προσθετικό πόδι τύπου λεπίδα για τρέξιμο Nike Sole 2.0 x Össur
Καινοτομία
Αντλώντας έμπνευση από τον αυτοσχέδιο εξοπλισμό των adaptive athlete, οι σχεδιαστές της Nike αναπτύσσουν τρόπους τρεξίματος με προσθετικά μέλη που αλλάζουν ζωές. Δες παρακάτω τη νέα εκδοχή.
Η σειρά "Απόδειξη της ιδέας" παρουσιάζει επαναστατικές καινοτομίες στον αθλητισμό, στην ευεξία και στην ικανότητα.
Φαντάσου έναν παγκοσμίου κλάσης αθλητή να δημιουργεί τον δικό του εξοπλισμό με ψαλίδια και κόλλα στο γκαράζ του.
Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα της adaptive triathlete Sarah Reinertsen, που συνήθιζε να κόβει τις σόλες των παπουτσιών της για να φτιάχνει αυτοσχέδιες επιφάνειες πρόσφυσης στο δικό της προσθετικό πόδι τύπου λεπίδα για τρέξιμο (ένα εξειδικευμένο προσθετικό μέλος κάτω άκρου για σπορ).
"Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα", αυτή ήταν η άμεση αντίδραση του Tobie Hatfield, ενός βετεράνου καινοτόμου της Nike και πρώην προπονητή στίβου, όταν είδε για πρώτη φορά την εξατομικευμένη λύση της Sarah. Το αποτέλεσμα ήταν το Nike Sole 1.0, ένα σύστημα πρόσφυσης γρήγορης αλλαγής για τα προσθετικά πόδια τύπου λεπίδα για τρέξιμο της επωνυμίας Össur, που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού για τους adaptive athlete σε όλο τον κόσμο, καθώς τους επέτρεψε να αντικαταστήσουν τις φθαρμένες σόλες με ένα νέο πέλμα μέσα σε δευτερόλεπτα.
Η νέα έκδοση είναι το ίδιο επαναστατική με την έκδοση 1.0. "Δεν σχεδιάζουμε ποτέ ένα τέλειο προϊόν", αναφέρει ο Tobie στο παραπάνω βίντεο, επιβεβαιώνοντας ότι στα θέματα καινοτομίας δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού. Εννέα χρόνια μετά, μια νέα ομάδα αθλητών και καινοτόμων πήρε τη σκυτάλη και εξέλιξε τα πράγματα ακόμα περισσότερο.
Δες το βίντεο για να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ιστορία της καταγωγής του Nike Sole 2.0. Μετά, διάβασε παρακάτω πώς ο George Xanthos, επικεφαλής σχεδιαστής του πρότζεκτ, πήγε το όλο εγχείρημα ένα βήμα παραπέρα.
Γνώρισε τον George, επικεφαλής σχεδιαστή του Nike Sole 2.0. (1) Φωτογραφίες του Nike Sole 1.0 από το 2012. (2) Αρχικό πρωτότυπο του νέου και βελτιωμένου συστήματος ασφάλισης του μοντέλου 2.0 σε δράση.
Πρώτη φάση: θέματα σύνδεσης
Συμπέρασμα: Ξεκίνα με ενσυναίσθηση και φιλοδοξία
Έχοντας δουλέψει σε λειτουργικές καινοτομίες όπως το Nike FlyEase (λύσεις εύκολης εφαρμογής και αφαίρεσης) και το Nike Pulse (παπούτσι υψηλής αντοχής για εργαζομένους στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης), ο George είναι εξοικειωμένος με την ενσυναισθητική σχεδίαση, όταν δηλαδή βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα παπούτσια του άλλου, για να καταλάβεις καλύτερα αυτό που χρειάζεται.
Για το Nike Sole 2.0, αυτό σήμαινε να κατανοήσουμε σε βάθος την πνευματική κατάσταση των ατόμων που χρησιμοποιούν προσθετικά πόδια τύπου λεπίδα για τρέξιμο. Θυμάσαι την αυτοσχέδια λύση με κόλλα της Sarah που αναφέραμε πριν; Σκέψου απλώς το εξής: μετά από μερικούς μήνες θα έχει λιώσει κάτω από το πόδι σου. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύστημα εναλλαγής της Nike είναι τόσο σημαντικό, αλλά και ο λόγος που η ομάδα ήταν αποφασισμένη να κάνει πιο εύκολη από ποτέ την εφαρμογή και την αφαίρεση στην έκδοση 2.0.
Θέλοντας να εξελίξει ακόμα περισσότερο την καινοτομία, η ομάδα επικεντρώθηκε στη δημιουργία επιλογών. Άλλωστε, ποιος θέλει μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια; Ποιο είναι, όμως, το θέμα στην προκειμένη περίπτωση; Οι αθλητές που θέλουν να κάνουν την εναλλαγή μεταξύ σόλας δρόμου και παπουτσιού για τον στίβο. "Τα προσθετικά πόδια τύπου λεπίδα για τρέξιμο είναι ακριβά", επισημαίνει ο George. "Οι περισσότεροι adaptive athlete δεν αντέχουν οικονομικά να έχουν μια αποκλειστική λεπίδα μόνο για τους αγώνες". Επομένως, πρέπει να αλλάζουν σόλες σε μια λεπίδα για όλες τις χρήσεις.
Οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού σύνδεσης αναφέρονται στο παραπάνω βίντεο. Αυτή η νίκη μετά από πολύ κόπο ήταν μόνο η αρχή της πορείας του George.
(1) Ο παραολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος Markus Rehm και ο George συνεργάζονται στα κεντρικά γραφεία της Össur στην Ισλανδία. (2) Λήψεις του Markus να δοκιμάζει πρωτότυπα σε αργή κίνηση. (3) Ο Markus έχει προσαρμόσει τη λεπίδα του για το άλμα εις μήκος έτσι ώστε τα καρφιά να είναι όσο το δυνατόν πιο μπροστά.
Δεύτερη φάση: συνεργασία καινοτόμου με αθλητή
Συμπέρασμα: Να είσαι έτοιμος να κάνεις λάθος
Μετά από μια νυχτερινή πτήση στο Ρέικιαβικ, ο George πήγε κατευθείαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας προσθετικών μελών Össur, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη στην ανάπτυξη της καινοτομίας Nike Sole, και προετοιμάστηκε για να δοκιμάσει στην πράξη τα σχεδιαστικά αποτελέσματα μηνών.
Εκεί, ξεκίνησε αμέσως έναν μαραθώνιο δοκιμών με τον παραολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος Markus Rehm. Μέσα σε λίγα λεπτά, το αρχικό πλάνο είχε πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Παρακολουθώντας λήψεις του Markus σε αργή κίνηση, συνειδητοποίησαν ότι το αρχικό πρωτότυπο του George δεν έκανε σωστή επαφή με το έδαφος!
Σε μια προσπάθεια να μειώσει το βάρος, μίκρυνε το μήκος του Sole. Αλλά, μάλλον το παράκανε. "Συνειδητοποίησα αμέσως ότι ο Markus προσγειωνόταν πίσω από την περιοχή πρόσφυσης", λέει ο George. Απτόητοι, γύρισαν στο εργαστήριο. "Αρχίσαμε να αλλάζουμε και να προσαρμόζουμε τα πρωτότυπα και να κάνουμε συνέχεια δοκιμές".
Αυτή ήταν μόνο μία από τις λαμπρές ιδέες που είχαν οι δυο τους μέσα σε ένα άκρως παραγωγικό Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα στις άλλες βελτιώσεις που προέκυψαν ήταν η αφαίρεση των πλαστικών ταπών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο ολίσθησης για τους άλτες εις μήκος, και η μεταφορά των καρφιών στο μπροστινό άκρο για στοχευμένη πρόσφυση.
(1) Ο George διαπίστωσε ότι πολύ λίγοι αθλητές θέλουν ενδιάμεση σόλα (αντικραδασμική προστασία ανάμεσα στη λεπίδα και την ενίσχυση με καρφιά): "Η λεπίδα είναι ήδη ένα μεγάλο ελατήριο". (2) Ανάλογα με το σπορ, ο κάθε αθλητής χρησιμοποιεί διαφορετικές διαμορφώσεις με καρφιά. (3) Η ξεχωριστή επιλογή ενίσχυσης με καρφιά του George έχει προδιαμορφωμένες αυλακώσεις που ευνοούν την εξατομίκευση.
Τρίτη φάση: οι δυσκολίες
Συμπέρασμα: Δες τα εμπόδια ως ευκαιρίες
Στα κεντρικά γραφεία της Össur, ο George άρχισε να έχει απανωτές συναντήσεις με ακόμα περισσότερους παγκοσμίου κλάσης adaptive athlete για να συγκεντρώσει σχόλια.
Σχεδόν από την αρχή, βρέθηκε σε αδιέξοδο: όταν ερωτήθηκαν αν θα χρησιμοποιούσαν το χαρακτηριστικό σύστημα εναλλαγής του Nike Sole, η απάντηση των αθλητών ήταν ομόφωνη και ηχηρή: όχι.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους adaptive runner, εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφή συνήθως διαθέτουν πολλές λεπίδες και επομένως έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν μία από αυτές πλήρως για τους αγώνες. (Αυτό συνήθως σημαίνει ότι κολλούν μια βελτιστοποιημένη επιφάνεια με καρφιά απευθείας επάνω στη λεπίδα.)
Αυτή η αναπάντεχη τροπή δεν σήμαινε ότι όλα χάθηκαν. Ο George θυμάται επίσης ότι οι αθλητές διαπίστωσαν γρήγορα την αξία του συστήματος εναλλαγής για όλους τους adaptive athlete και πώς θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είχαν επωφεληθεί από αυτό νωρίτερα στην αθλητική τους καριέρα, όταν είχαν στη διάθεσή τους μόνο μία λεπίδα για να τρέχουν.
Αντί να εξαιρέσει τους κορυφαίους αθλητές από το πρότζεκτ ως μη σχετικούς με το αντικείμενο, ο George συνειδητοποίησε ότι είχε στη διάθεσή του μια ολοκαίνουργια ομάδα χρηστών που αποτελούσε μεγάλη πηγή έμπνευσης.
"Μου αρέσει να σκέφτομαι αυτούς τους αθλητές σαν οδηγούς αγωνιστικών αυτοκινήτων", αναφέρει ο George για τους επιδέξιους δρομείς και τη σχέση τους με τις λεπίδες τους. "Συνεχώς βελτιώνουν αυτόν τον μηχανισμό, αφαιρούν βάρος και κάνουν τροποποιήσεις. Είναι απίστευτο να το βλέπεις από τη σκοπιά του σχεδιαστή".
Επωφελήθηκε από την ευκαιρία να βελτιστοποιήσει περαιτέρω μια ξεχωριστή επιλογή επιφάνειας με καρφιά που ευνοεί την εξατομίκευση. Έτσι, οι άλτες μπορούν να κάνουν διαφορετικές ρυθμίσεις από τους σπρίντερ και ούτω καθεξής.
Η φυσική γεωμετρία της Ισλανδίας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του σχεδίου ενίσχυσης με καρφιά του Sole 2.0, όπου οι αυλακώσεις αυξομειώνονται για να αγκαλιάσουν και να υποστηρίξουν τα καρφιά, δημιουργώντας ένα δευτερεύον τρακτερωτό μοτίβο πρόσφυσης στο εξωτερικό άκρο.
Τέταρτη φάση: ταξίδι έμπνευσης
Συμπέρασμα: Η μορφή μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικότητα
Μετά από μια εβδομάδα γεμάτη από τεχνικές γνώσεις με τους αθλητές και τους μηχανικούς της Össur, ο George ήταν έτοιμος να διεγείρει τις αισθήσεις του.
Νοίκιασε ένα αυτοκίνητο και χάθηκε μέσα στα μοναδικά τοπία και στους ήχους της Ισλανδίας, καταλήγοντας στον καταρράκτη Σβάρτιφος, ένα εκπληκτικό θαύμα της φύσης που περιγράφει ως το μέρος που τον επηρέασε περισσότερο σε αυτό το ερευνητικό του ταξίδι.
"Οι κάθετες στήλες από βασάλτη τον κάνουν να μοιάζει με τεράστιο εκκλησιαστικό όργανο", θυμάται ο George. "Ο οπτικός ρυθμός που δημιουργούν είναι συγκλονιστικός. Είναι γεωμετρικές και την ίδια στιγμή τόσο φυσικές".
Χρησιμοποίησε αυτήν την ιδέα στην επιφάνεια με καρφιά του Sole 2.0, όχι μόνο ως ένα ελκυστικό οπτικό μοτίβο, αλλά και ως πηγή πρακτικής χρηστικότητας, με λοξές αυλακώσεις που αυξομειώνονται για να παρέχουν περισσότερο υλικό στα σημεία που είναι απαραίτητο.
(1) Κάθε προεξοχή και αυλάκωση στη νέα σόλα δρόμου έχει έναν σκοπό. (2) Στα κεντρικά γραφεία της Nike στο Όρεγκον, ο George είχε πρόσβαση σε λιγότερα άτομα για δοκιμές, αλλά κανείς δεν είναι καλύτερος από τη Sarah, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να ξεκινήσει, στην ουσία, η ομάδα αυτό το ταξίδι.
Πέμπτη φάση: τελικές πινελιές
Συμπέρασμα: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τι ακολουθεί στη συνέχεια;
Έχοντας πλέον κατασταλάξει στην επιφάνεια με καρφιά, ο George έστρεψε την προσοχή του στη σόλα δρόμου. Προσπαθώντας να σκεφτεί κάποια ιδέα, θυμήθηκε την πρώτη φορά που είδε το Nike Sole 1.0 σε δράση: το φορούσαν παιδιά που περνούσαν υπέροχα σε μια εκδήλωση του Challenged Athletes Foundation (CAF) πριν από λίγα χρόνια.
"Είδα νεαρούς adaptive athlete να τρέχουν στο γρασίδι, να τρέχουν στον δρόμο, να παίζουν μπάσκετ και άλλα σπορ", θυμάται. "Ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς ο συνδυασμός της λεπίδας Össur και του Nike Sole απελευθέρωσε αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι ήταν γεμάτοι ενέργεια και αισιοδοξία, καθώς μάθαιναν τεχνικές στις κλινικές του CAF για να μπορούν να κινούνται καλύτερα".
Προκειμένου να προσφέρει ευελιξία για πολλά σπορ και πολλές επιφάνειες στους αθλητές που κάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα κάτω από το φως του ήλιου, ο George αναφέρει ότι πήρε τα καλύτερα στοιχεία πρόσφυσης από τα μοντέλα για μπάσκετ και τρέξιμο, δηλαδή το μοτίβο ψαροκόκαλο και τις προεξοχές, και προσπάθησε να δημιουργήσει το τέλειο υβρίδιο.
Μπορείς να δεις το τελικό αποτέλεσμα παραπάνω, από το αρχικό σκίτσο μέχρι το ολοκληρωμένο προϊόν. Αλλά, όπως και κάθε σωστός καινοτόμος, ο George σκέφτεται ήδη τις μελλοντικές βελτιώσεις, που μπορεί να περιλαμβάνουν μια πλήρη συλλογή επιλογών πρόσφυσης για συγκεκριμένα σπορ.
"Μπορεί να προτείνουμε μια σόλα που θα είναι ακόμα πιο ανθεκτική για το τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο", σκέφτεται. "Μπορεί και μία για το μπάσκετ. Έτσι, ο αθλητής θα μπορεί να έχει τέσσερις διαφορετικές εναλλάξιμες σόλες".
Ή και πολλές περισσότερες. Στα θέματα καινοτομίας για adaptive athlete, έχουμε όλο το μέλλον μπροστά μας. Όπως το θέτει και ο George: "Ποιος ξέρει τι είναι εφικτό;". Ένα είναι βέβαιο, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να το μάθει.
Θέλεις ένα και εσύ; Αν εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα Nike Sole 2.0, επισκεφτείτε τον ιστότοπο των φίλων μας στην εταιρεία προσθετικών μελών Össur. Το σύστημα πρόσφυσης Sole 2.0 περιλαμβάνεται σε επιλεγμένα προϊόντα Össur.
Βίντεο: Azsa West
Κείμενο: Brinkley Fox