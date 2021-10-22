Πάνω από τα σύννεφα: γήπεδα σε ταράτσες στο Χονγκ Κονγκ

Η Melody Siu έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα μικρό δίλημμα όταν ήταν στο σχολείο: λάτρευε τις επιστήμες όσο και τις τέχνες. Τελικά, επέλεξε και τα δύο. "Όταν ονειρεύεσαι ένα μέλλον στο οποίο ο κόσμος των τεχνών συνδυάζεται με τον κόσμο των επιστημών, η αρχιτεκτονική είναι μάλλον αυτονόητη επιλογή", λέει όσον αφορά τη μετέπειτα σταδιοδρομία της.



Σήμερα, ως βασική σχεδιάστρια αρχιτεκτονικού σχεδίου στο One Bite Design Studio στο Χονγκ Κονγκ, η Melody συνδυάζει καθημερινά την επιστήμη με την τέχνη, αναλαμβάνοντας διαφορετικά έργα δημόσιου χώρου: από τη γαλήνια ατμόσφαιρα μιας τσαγερί έως τα πολυσύχναστα λόμπι ξενοδοχείων και τα γήπεδα μπάσκετ στις ταράτσες των πολυάριθμων δημόσιων κατοικιών της περιοχής.



Κάθε ανάθεση περιλαμβάνει το δικό της μοναδικό σύνολο παραμέτρων. Επομένως, την πρώτη φορά που η Melody και η ομάδα της ανέλαβαν την ανασχεδίαση ενός γηπέδου μπάσκετ, έπρεπε να μάθουν στην πράξη τι έπρεπε να κάνουν. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τέσσερα τέτοια έργα, κατάφεραν να καταλήξουν σε μερικούς βασικούς λειτουργικούς κανόνες. Θεώρησέ τους ως ένα εγχειρίδιο για σχεδιαστές αθλητικών γηπέδων:



Σχεδίασε με γνώμονα την ανθεκτικότητα. Όσον αφορά τους δημόσιους χώρους, η αισθητική έχει μικρή αξία σε σχέση με τη μακροβιότητα. "Πρέπει να επιλέξεις το σωστό βασικό χρώμα για το γήπεδο, ώστε να μην γρατζουνίζεται ούτε να χαράζεται εύκολα", λέει η Melody.





Όσον αφορά τους δημόσιους χώρους, η αισθητική έχει μικρή αξία σε σχέση με τη μακροβιότητα. "Πρέπει να επιλέξεις το σωστό βασικό χρώμα για το γήπεδο, ώστε να μην γρατζουνίζεται ούτε να χαράζεται εύκολα", λέει η Melody. Χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τον περιορισμένο χώρο. Το μπάσκετ είναι τόσο πολύ δημοφιλές στο Χονγκ Κονγκ που οι παίκτες συχνά πρέπει να περιμένουν έως και μία ώρα για να μπορέσουν να παίξουν. Όσα περισσότερα γήπεδα μπορείς να χωρέσεις, από άποψη σχεδιασμού, στη διαμόρφωση ενός χώρου παιχνιδιού, τόσα περισσότερα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν.





Το μπάσκετ είναι τόσο πολύ δημοφιλές στο Χονγκ Κονγκ που οι παίκτες συχνά πρέπει να περιμένουν έως και μία ώρα για να μπορέσουν να παίξουν. Όσα περισσότερα γήπεδα μπορείς να χωρέσεις, από άποψη σχεδιασμού, στη διαμόρφωση ενός χώρου παιχνιδιού, τόσα περισσότερα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Συνεργάσου με κοινότητες. Για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα αθλητικά γήπεδα, πρέπει να είναι σχεδιασμένα με βάση τις κατάλληλες προδιαγραφές. Δεδομένου ότι η Melody και η ομάδα της δεν ήταν ειδικοί στο μπάσκετ, απευθύνθηκαν στους κατάλληλους συνεργάτες για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.





Για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα αθλητικά γήπεδα, πρέπει να είναι σχεδιασμένα με βάση τις κατάλληλες προδιαγραφές. Δεδομένου ότι η Melody και η ομάδα της δεν ήταν ειδικοί στο μπάσκετ, απευθύνθηκαν στους κατάλληλους συνεργάτες για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Δούλεψε με ό,τι έχεις στη διάθεσή σου. Η ανακαίνιση μιας υπάρχουσας δομής είναι εντελώς διαφορετική πρόκληση από το να ξεκινάς από το μηδέν. Βασικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργική επίλυση προβλημάτων και η αποδοχή των περιορισμών.



Παρακολούθησε το παραπάνω βίντεο για να μάθεις πώς σχεδιαστές, αθλητές και λάτρεις του μπάσκετ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν νέα πνοή σε δημόσια γήπεδα σε όλο το Χονγκ Κονγκ. Δες παρακάτω μια ανακεφαλαίωση των πρόσφατων έργων τους, τα οποία τυχαίνει να αποτελούν ιδανικά μέρη για μπάσκετ.