Η φυσιοθεραπεύτρια Ann Nwabuebo σε μια συζήτηση για την υγεία του πυελικού εδάφους

Podcast "Trained": Βελτίωσε την υγεία του πυελικού εδάφους με την Ann Nwabuebo
Καθοδήγηση
Ποιοι είναι οι μύες που συνήθως δεν γυμνάζεις αρκετά στην καθημερινή σου προπόνηση; Οι μύες του πυελικού εδάφους. Αυτή η ειδικός μάς εξηγεί πού ακριβώς βρίσκονται και γιατί είναι τόσο σημαντικοί.
Το podcast "Trained" εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο ολιστικό fitness.
Όπως πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περιοχή του πυελικού εδάφους, η Ann Nwabuebo, DPT, ζούσε για χρόνια χωρίς να έχει ενημερωθεί για το θέμα. Μέχρι που ένας φυσικοθεραπευτής χαρακτήρισε τα συμπτώματα πόνου και συχνότητας ούρησης που είχε ως άτυπα, πράγμα που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν θεραπεύσιμα. Μέσα σε λίγες μόνο συνεδρίες, η Δρ Ann αντιμετώπισε το πρόβλημα και αποφάσισε έτσι να γίνει επαγγελματίας αποκατάστασης του πυελικού εδάφους, για να βοηθήσει και άλλους να πετύχουν το ίδιο. Σε αυτό το επεισόδιο, η ιδρύτρια και CEO του Body Connect Physical Therapy συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer με σκοπό να συμβάλει στη μείωση του στίγματος γύρω από τη δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους, να προσφέρει στρατηγικές για την αποφυγή προβλημάτων και να εξηγήσει σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Μέσα από μια σειρά ασκήσεων για την ενδυνάμωση αυτών των μυών, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου φυσικής κατάστασης και σταδίου μητρότητας να εξασφαλίσουν ότι η δυσλειτουργία στην περιοχή του πυελικού εδάφους δεν θα περιορίσει τη ζωή τους.
"Η γνώση είναι δύναμη και πρέπει να κατανοήσουμε ότι, αν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στους μύες του πυελικού εδάφους, είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτεί".
Ann Nwabuebo
DPT, φυσικοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στην περιοχή του πυελικού εδάφους και ιδρύτρια του Body Connect Physical Therapy
Έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τη νοοτροπία, την κίνηση, τη διατροφή, την αποκατάσταση ή τον ύπνο; Θέλεις να προτείνεις έναν καλεσμένο ή ένα θέμα; Στείλε email στην Jaclyn στη διεύθυνση trained@nike.com και θα το λάβει υπόψη της.