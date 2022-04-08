Η φυσιοθεραπεύτρια Ann Nwabuebo σε μια συζήτηση για την υγεία του πυελικού εδάφους

Όπως πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περιοχή του πυελικού εδάφους, η Ann Nwabuebo, DPT, ζούσε για χρόνια χωρίς να έχει ενημερωθεί για το θέμα. Μέχρι που ένας φυσικοθεραπευτής χαρακτήρισε τα συμπτώματα πόνου και συχνότητας ούρησης που είχε ως άτυπα, πράγμα που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν θεραπεύσιμα. Μέσα σε λίγες μόνο συνεδρίες, η Δρ Ann αντιμετώπισε το πρόβλημα και αποφάσισε έτσι να γίνει επαγγελματίας αποκατάστασης του πυελικού εδάφους, για να βοηθήσει και άλλους να πετύχουν το ίδιο. Σε αυτό το επεισόδιο, η ιδρύτρια και CEO του Body Connect Physical Therapy συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer με σκοπό να συμβάλει στη μείωση του στίγματος γύρω από τη δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους, να προσφέρει στρατηγικές για την αποφυγή προβλημάτων και να εξηγήσει σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Μέσα από μια σειρά ασκήσεων για την ενδυνάμωση αυτών των μυών, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, επιπέδου φυσικής κατάστασης και σταδίου μητρότητας να εξασφαλίσουν ότι η δυσλειτουργία στην περιοχή του πυελικού εδάφους δεν θα περιορίσει τη ζωή τους.