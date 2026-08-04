Αυτή είναι η πρώτη συλλογή της Nike με παπούτσια και ρούχα για τρέξιμο με την υπογραφή της Keely Hodgkinson

Η πρωταθλήτρια δρομέας μεσαίων αποστάσεων Keely Hodgkinson κυκλοφορεί την πρώτη της συλλογή Nike με την υπογραφή της
Νέα για προϊόντα
Η πρωταθλήτρια δρομέας μεσαίων αποστάσεων Keely Hodgkinson κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή παπουτσιών και ρούχων με την υπογραφή της στη Nike. Το πακέτο Keely Hodgkinson για αθλητές περιλαμβάνει την προσωπική της εκδοχή για τέσσερα δημοφιλή παπούτσια για τρέξιμο της Nike για δρόμο ή στίβο: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 και Victory 2. Η ασορτί συλλογή ρούχων περιλαμβάνει μπλούζες και σορτς που ενσωματώνουν τις καινοτόμες τεχνολογίες υφασμάτων AeroSwift και Nike Pro Sculpt. Στις 16 Ιουλίου 2026, η συλλογή κυκλοφόρησε παγκοσμίως στο Nike.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Retail.
Σύντομη επισκόπηση
- Η διάσημη Βρετανίδα δρομέας μεσαίων αποστάσεων Keely Hodgkinson κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή παπουτσιών και ρούχων με την υπογραφή της στη Nike, η οποία διαθέτει τολμηρά και κομψά μαύρα σχέδια με πινελιές σε Metallic Gold που δημιουργούν αντίθεση.
- Τα παπούτσια περιλαμβάνουν ανανεωμένες χρωματικές παλέτες των εμβληματικών παπουτσιών Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 και Victory 2 για τρέξιμο σε δρόμο, στίβο και αγώνες.
- Η συνοδευτική συλλογή ρούχων περιλαμβάνει δύο σετ σορτς με τις τεχνολογίες υφασμάτων της Nike, AeroSwift και Nike Pro Sculpt.
- Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο Nike.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Retail μετά την παγκόσμια κυκλοφορία της στις 16 Ιουλίου 2026.
Ποια είναι η Keely Hodgkinson;
Γνωστή για την ταχύτητα και το κομψό στιλ της, η Keely Hodgkinson είναι μια διάσημη Βρετανίδα δρομέας μεσαίων αποστάσεων από το Greater Manchester της Αγγλίας. Πρόκειται για μία από τις πιο γρήγορες δρομείς μεσαίων αποστάσεων της εποχής της και, όντας αθλήτρια της Nike από το 2019, συνεργάζεται με ερευνητές και σχεδιαστές της Nike για τη δημιουργία προϊόντων για επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομείς. Η συλλογή Keely Hodgkinson είναι το πρώτο της πακέτο Nike που φέρει την υπογραφή της.
Ποια παπούτσια για τρέξιμο φοράει η Keely Hodgkinson και γιατί;
Τα επιλεγμένα παπούτσια για τρέξιμο της συλλογής είναι κατάλληλα για κάθε πτυχή της προπόνησης και των αγώνων στον δρόμο ή στον στίβο. Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το παπούτσι που φοράει η Hodgkinson ανάλογα με τον σκοπό, από την καθημερινή προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα.
- Τρέξιμο αποκατάστασης: Όταν η Hodgkinson βγαίνει για τρέξιμο αποκατάστασης, επιλέγει το Vomero Plus. Το Vomero Plus, γνωστό για την εξαιρετικά μαλακή αίσθηση αντικραδασμικής προστασίας και την ενδιάμεση σόλα ZoomX σε όλο το μήκος, έχει σχεδιαστεί από γυναίκες για γυναίκες.
- Καθημερινή προπόνηση: Το Pegasus 42 είναι το αγαπημένο παπούτσι της Hodgkinson για καθημερινό τρέξιμο, χάρη στην εξαιρετική απόκριση που προσφέρει η καμπυλωτή μονάδα Air Zoom σε όλο το μήκος και η ενδιάμεση σόλα από αφρό ReactX. Αυτή η κατασκευή χαρίζει στο παπούτσι την ισχυρή επιστροφή ενέργειας, η οποία είναι χρήσιμη στην καθημερινή προπόνηση.
- Διαλειμματική προπόνηση και ημέρα του αγώνα: Το Vaporfly 4 είναι η κορυφαία επιλογή της Hodgkinson για διαλειμματική προπόνηση, χάρη στην ισχυρή αίσθηση ώθησης που προσφέρει η επιφάνεια Flyplate από ανθρακονήματα σε όλο το μήκος και η αντικραδασμική προστασία ZoomX. Το Vaporfly 4 είναι ένα ιδανικό παπούτσι για τρέξιμο τόσο για αγώνες μεγάλων αποστάσεων όσο και για σπριντ.
- Αγώνες στίβου: Όταν αγωνίζεται σε αγώνα στίβου μεσαίων αποστάσεων, η Hodgkinson φορά τα Victory 2 για αγώνες αντοχής, τα οποία διαθέτουν την πρωτοποριακή τεχνολογία Nike Air. Τα παπούτσια έχουν μια μονάδα Air Zoom μαζί με αφρό ZoomX και επιφάνεια από ανθρακονήματα για μια δυναμική αλλά σταθερή αίσθηση.
Συλλογή Keely Hodgkinson: Επιλεγμένα ρούχα για τρέξιμο
Εκτός από τις επιλογές σε παπούτσια για τρέξιμο, η συλλογή Keely Hodgkinson διαθέτει μια μικρή ποικιλία από ασορτί ρούχα για ένα ολοκληρωμένο look. Με πρωτοποριακά υλικά της Nike, τα σετ AeroSwift και Pro Sculpt έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν το στιλ της διάσημης αθλήτριας με τη λειτουργικότητα που χρειάζεται κάθε δρομέας.
Σετ AeroSwift : Νιώσε σαν τη Hodgkinson φορώντας το crop top AeroSwift με τσέπη και το εφαρμοστό σορτς 12,5 εκατοστών. Αυτά τα κομμάτια υψηλών επιδόσεων είναι πολύ ξεχωριστά. Χάρη στην τεχνολογία Dri-FIT ADV, αυτό το σετ θα σου χαρίσει δροσερή και στεγνή αίσθηση, ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή ζέστη. Οι πρακτικές τσέπες αποθήκευσης επιτρέπουν την αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων για την ημέρα του αγώνα, ενώ η σταθερή εφαρμογή κάθε ρούχου εξασφαλίζει άνεση.
Σετ Nike Pro Sculpt: Για περισσότερη κάλυψη, η συλλογή προσφέρει επίσης τη μακρυμάνικη μπλούζα Nike Pro Sculpt και το σορτς Pro Sculpt 12,5 εκατοστών. Τα σχέδια σε παρόμοιες αποχρώσεις και το εντυπωσιακό Swoosh από σατέν δεν περνούν απαρατήρητα. Διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό της λογότυπο στη Nike σε σχήμα ανεμοστρόβιλου, παραπέμπουν στο όνομα του σετ.
Το χαρακτηριστικό σχέδιο της συλλογής Keely Hodgkinson
Η κομψή σχεδίαση της συλλογής προσφέρει εντυπωσιακή εμφάνιση και παραπέμπει ξεκάθαρα στις υψηλές επιδόσεις και την προσωπικότητα της αθλήτριας της Nike. Ο σχεδιασμός της συλλογής σε μαύρο χρώμα παραπέμπει στην ακλόνητη αυτοπεποίθηση και τον έλεγχο της Hodgkinson, ενώ οι πινελιές σε απόχρωση Metallic Gold που τονίζουν κάθε κομμάτι της συλλογής αναδεικνύουν το στιλ, το θάρρος και τις επιτυχίες της. Στις πρόσθετες πινελιές περιλαμβάνονται τα αποσπώμενα διακοσμητικά "KH" στα παπούτσια για τρέξιμο.
Η αθλήτρια της Nike συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη και τη σχεδίαση της συλλογής, παρέχοντας χρήσιμες λεπτομέρειες στους ερευνητές και τους σχεδιαστές της Nike, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τόσο των ερασιτεχνών όσο και των επαγγελματιών δρομέων.
"Το να έχω τη δική μου συλλογή Nike είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα", λέει η αθλήτρια της Nike, η οποία είναι γνωστή ως μία από τις ταχύτερες δρομείς στα 800 μέτρα. "Ελπίζω κάθε νεαρό κορίτσι που τη βλέπει να ξέρει ότι αξίζει να κυνηγάει τα μεγάλα όνειρά της, γιατί με σκληρή δουλειά και πίστη, όλα είναι δυνατά."
Η συλλογή Keely Hodgkinson κυκλοφόρησε παγκοσμίως στο Nike.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Retail στις 16 Ιουλίου 2026.
Συλλογή Keely Hodgkinson: Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι η συλλογή Keely Hodgkinson;
Η συλλογή Keely Hodgkinson είναι η πρώτη συλλογή της αθλήτριας της Nike που φέρει την υπογραφή της, η οποία αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο και μια επιλογή ασορτί ρούχων.
Ποια παπούτσια για τρέξιμο περιλαμβάνονται στη συλλογή;
Η συλλογή Keely Hodgkinson περιλαμβάνει τα Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 και Victory 2.
Ποια ρούχα υψηλών επιδόσεων περιλαμβάνονται στη συλλογή Keely Hodgkinson;
Η επιλογή ρούχων της συλλογής Keely Hodgkinson αποτελείται από δύο σετ: το crop top AeroSwift με τσέπη και το εφαρμοστό σορτς 12,5 εκατοστών και τη μακρυμάνικη μπλούζα Nike Pro Sculpt με σορτς 12,5 εκατοστών.
Τι είναι το Nike Victory 2;
Το Nike Victory 2 είναι ένα παπούτσι στίβου για αγώνες αντοχής, σχεδιασμένο για ταχύτητα και ιδανικό για δρομείς μεσαίων αποστάσεων που στοχεύουν να σπάσουν ρεκόρ. Επιπλέον, το Victory 2 προσφέρει ώθηση και σταθερότητα, δύο χρήσιμα χαρακτηριστικά για το τρέξιμο απόστασης.
Πού μπορώ να αγοράσω τη συλλογή Keely Hodgkinson;
Μπορείς να αγοράσεις τη συλλογή Keely Hodgkinson στο Nike.com και από επιλεγμένα καταστήματα Retail σε όλο τον κόσμο.