Αυτή είναι η πρώτη συλλογή της Nike με παπούτσια και ρούχα για τρέξιμο με την υπογραφή της Keely Hodgkinson

Εκτός από τις επιλογές σε παπούτσια για τρέξιμο, η συλλογή Keely Hodgkinson διαθέτει μια μικρή ποικιλία από ασορτί ρούχα για ένα ολοκληρωμένο look. Με πρωτοποριακά υλικά της Nike, τα σετ AeroSwift και Pro Sculpt έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν το στιλ της διάσημης αθλήτριας με τη λειτουργικότητα που χρειάζεται κάθε δρομέας.

Σετ AeroSwift : Νιώσε σαν τη Hodgkinson φορώντας το crop top AeroSwift με τσέπη και το εφαρμοστό σορτς 12,5 εκατοστών. Αυτά τα κομμάτια υψηλών επιδόσεων είναι πολύ ξεχωριστά. Χάρη στην τεχνολογία Dri-FIT ADV, αυτό το σετ θα σου χαρίσει δροσερή και στεγνή αίσθηση, ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή ζέστη. Οι πρακτικές τσέπες αποθήκευσης επιτρέπουν την αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων για την ημέρα του αγώνα, ενώ η σταθερή εφαρμογή κάθε ρούχου εξασφαλίζει άνεση.

Σετ Nike Pro Sculpt: Για περισσότερη κάλυψη, η συλλογή προσφέρει επίσης τη μακρυμάνικη μπλούζα Nike Pro Sculpt και το σορτς Pro Sculpt 12,5 εκατοστών. Τα σχέδια σε παρόμοιες αποχρώσεις και το εντυπωσιακό Swoosh από σατέν δεν περνούν απαρατήρητα. Διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό της λογότυπο στη Nike σε σχήμα ανεμοστρόβιλου, παραπέμπουν στο όνομα του σετ.