Ο παίκτης του NBA, DeMar DeRozan, μιλάει για τον αποστιγματισμό της ψυχικής υγείας

Τον Φεβρουάριο του 2018, το αστέρι του NBA DeMar DeRozan σόκαρε τους πάντες με ένα tweet στο οποίο ανέφερε: "Αυτή η κατάθλιψη με έχει τσακίσει". Η δημοσίευσή του ήταν αυθόρμητη, αλλά η επίδραση που είχε στο στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία των αθλητών ήταν εκτεταμένη. Σε αυτό το επεισόδιο, ο DeMar συναντά την παρουσιάστρια Jaclyn Byrer και εξηγεί πώς παραδεχόμενος την κατάθλιψή του μπόρεσε να νιώσει ανακούφιση και παρακίνησε τον χώρο του αθλητισμού να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ψυχική υγεία. Επίσης, μοιράζεται τα σκληρά μαθήματα που πήρε ως παιδί, ενώ μιλά ανοιχτά για τη διαχείριση της ήττας στους αγώνες και της απώλειας του πατέρα του. Η προθυμία του DeMar να γίνει ευάλωτος είναι κάτι που του έχει προσφέρει ένα ψυχικό πλεονέκτημα στο μπάσκετ και στη ζωή. Τώρα, χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητά του για να ενθαρρύνει και άλλους αθλητές να εκφραστούν ελεύθερα, αλλά και για να εμφυσήσει στην επόμενη γενιά τις αξίες της αυταγάπης, της αυτεπίγνωσης και της αυτοπεποίθησης.