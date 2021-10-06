Η Wang Qing είναι το b-girl με τις παραμυθένιες κινήσεις

Η Wang Qing είναι πλέον πρότυπο για άλλα b-girl της Κίνας, πολλά από τα οποία επικοινωνούν μαζί της για συμβουλές. Η βασική της συμβουλή; Χόρεψε για να εκφραστείς. "Θέλω να σκέφτομαι ότι το break dance είναι ένας τρόπος να δημιουργείς τέχνη μέσα από την καθημερινή έκφραση", δηλώνει. Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται ως μια "ήσυχη και σκληρά εργαζόμενη ακαδημαϊκός" και αναφέρει ότι το break dance τη βοηθά να παρουσιάσει τον έντονο εσωτερικό κόσμο της. "Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να μην ήμουν και τόσο εσωστρεφής στην παιδική μου ηλικία, απλώς να έδινα αυτήν την εντύπωση. Μέσα από το break dance βρήκα έναν τρόπο να εκφράσω τον πραγματικό εαυτό μου", λέει.



Το 2019, η Wang Qing έλαβε μια πρόσκληση για να συμμετάσχει στην Green Panda, μια κορυφαία ομάδα break dance, και έχει κερδίσει δέκα μάχες μέχρι στιγμής μαζί τους. Καθώς καθιερώνεται ως μία από τις σημαντικότερες χορεύτριες break dance της Κίνας, ελπίζοντας να εκπροσωπήσει τη χώρα της στην παγκόσμια διοργάνωση, έχει καταφέρει πλέον να δώσει το προσωπικό της στιλ στον χορό της. "Υπάρχει ένα σπουδαίο ρητό στο βιβλίο του Τάο που λέει το εξής: 'Το νερό είναι ρευστό, μαλακό και εύπλαστο. Ωστόσο, το νερό θα φθείρει τον βράχο, ο οποίος είναι άκαμπτος και δεν αλλάζει μορφή'", αναφέρει. "Στην ουσία, αν κάποιος είναι χαμηλών τόνων, δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμος ή υποδεέστερος. Είναι μια ειδική κατάσταση που μπορεί να αντισταθεί και να υπερνικήσει πολλά εμπόδια και αυτή η στρατηγική οδήγησε πολλά b-girl στη νίκη".