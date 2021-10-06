Η Wang Qing είναι το b-girl με τις παραμυθένιες κινήσεις

Γνώρισε το b-girl με τις παραμυθένιες κινήσεις
Αθλητές*
Δες πώς ένα από τα καλύτερα b-girl στην Κίνα συνδυάζει τις σπουδές με την τέχνη της.
Η Wang Qing στα στούντιο της Green Panda στο Πεκίνο.
Η Wang Qing ξυπνάει κάθε πρωί έτοιμη για χορό. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να διπλώσει το στρώμα της και να το σπρώξει στο πλάι, αποκαλύπτοντας μια άδεια πίστα χορού σε φούξια-ροζ χρώμα και έναν ολόσωμο καθρέπτη στον τοίχο. Βάζει μουσική. Το υπνοδωμάτιό της είναι πλέον το στούντιο χορού της.
Στον κόσμο του break dance, η Wang Qing αποτελεί ταυτόχρονα δύναμη και παραφωνία. Είναι ένα αριστούχο b-girl: δεν είναι μόνο μία από τις πιο καταξιωμένες χορεύτριες break dance στην Κίνα, αλλά και εξαιρετικά επιμελής φοιτήτρια, που μελετά για να αποκτήσει το διδακτορικό της στην κινεζική λαϊκή παράδοση. Αξιοποιεί τις γνώσεις της ενσωματώνοντας φαντασία και αφηγηματικές ικανότητες στις χορευτικές κινήσεις της.
"Η μελέτη της λαϊκής παράδοσης κέντρισε το ενδιαφέρον μου επειδή μου άρεσε να διαβάζω παραμύθια όταν ήμουν μικρή", αναφέρει. "Όταν ακούμε τις ιστορίες άλλων ανθρώπων, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς νιώθουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και το περιβάλλον τους".
Στη σκηνή, η χορογραφημένη αφήγηση της Wang Qing είναι μαγευτική, με σαφή αρχή, μέση και τέλος. Παρουσίασε προγράμματα υποδυόμενη τη Zixia, μια νεράιδα από έναν κινεζικό μύθο του 16ου αιώνα. Συχνά, ενσωματώνει αρχαία στιλ πολεμικών τεχνών στις κινήσεις της. "Υπάρχει κάτι ξεχωριστό να βλέπεις γυναίκες να εκτελούν περιστροφές ή δυναμικές κινήσεις, ή να μεταβαίνουν στη στάση του δράκου ή στη στάση του φιδιού", λέει. "Η ύπαρξη μιας ηρωίδας στις ταινίες κουνγκ φου έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία".
"Υπάρχει κάτι ξεχωριστό να βλέπεις γυναίκες να εκτελούν περιστροφές ή δυναμικές κινήσεις, ή να μεταβαίνουν στη στάση του δράκου ή στη στάση του φιδιού".
Υπάρχουν ελάχιστες χορεύτριες break dance στην Κίνα και, ως μειονότητα σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο άθλημα, εκείνη αποπνέει κομψότητα. Το break dance πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στην παγκόσμια αθλητική διοργάνωση του 2024 και η Wang ελπίζει ότι το μοναδικό στιλ της θα της δώσει το εισιτήριο για τους προκριματικούς. Η μορφή αυτής της τέχνης είναι συνήθως πολύ προσγειωμένη, με λυγισμένα γόνατα, δυνατό κορμό και πανίσχυρη αναπήδηση. Ωστόσο, όταν η Wang Qing κινείται, μοιάζει σαν να αιωρείται: οι κινήσεις της αποπνέουν ελαφρότητα. "Τα b-boy χρησιμοποιούν συνήθως άγριες κινήσεις στον χορό τους, όπως αυτές του λιονταριού ή της τίγρης", αναφέρει. "Ναι, μπορείς να τους μιμηθείς, αλλά μπορείς επίσης να δημιουργήσεις τις δικές σου θηλυκές κινήσεις, όπως αυτές του κουνελιού ή της γάτας".
"Προπονούμαι ως αθλήτρια για να εκφράζομαι ως καλλιτέχνιδα".
Η επιτυχία της Wang Qing δεν προέκυψε μέσα σε μια νύχτα. Αρχικά, η ενασχόλησή της με τον χορό ήταν ένα είδος άθλησης. Χρειάστηκε μια ολόκληρη δεκαετία μέχρι να βρει τον δικό της ρυθμό και να ερωτευτεί παράφορα το άθλημα. "Είχα αρχίσει να κουράζομαι με τον χορό και συνειδητοποίησα ότι όλες οι κινήσεις που εκτελούσα στα βίντεό μου ήταν μιμήσεις των κινήσεων των b-boy", λέει. "Οι μεταβάσεις μου από τις κινήσεις από όρθια θέση στις κινήσεις που εκτελούνται στο πάτωμα ήταν όλες δανεισμένες από άλλους χορευτές. Δεν δημιουργούσα κάτι πρωτότυπο και, όποιος με έβλεπε, μπορούσε να μαντέψει την επόμενη κίνηση που θα έκανα".
Ανέπτυξε επίσης τη δική της χαρακτηριστική εμφάνιση, αφήνοντας ελεύθερα τα μακριά μαλλιά της, κυριολεκτικά και μεταφορικά. "Το μυστικό είναι να αναπτύξεις το δικό σου στιλ και όχι να τελειοποιήσεις μία συγκεκριμένη κίνηση που έχει εκτελέσει κάποιος άλλος", αναφέρει. Για την Wang Qing, αυτό το είδος δημιουργικότητας δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς σωματική προσπάθεια. "Προπονούμαι ως αθλήτρια για να εκφράζομαι ως καλλιτέχνιδα".
"Μέσα από το break dance βρήκα έναν τρόπο να εκφράσω τον πραγματικό εαυτό μου".
Η Wang Qing είναι πλέον πρότυπο για άλλα b-girl της Κίνας, πολλά από τα οποία επικοινωνούν μαζί της για συμβουλές. Η βασική της συμβουλή; Χόρεψε για να εκφραστείς. "Θέλω να σκέφτομαι ότι το break dance είναι ένας τρόπος να δημιουργείς τέχνη μέσα από την καθημερινή έκφραση", δηλώνει. Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται ως μια "ήσυχη και σκληρά εργαζόμενη ακαδημαϊκός" και αναφέρει ότι το break dance τη βοηθά να παρουσιάσει τον έντονο εσωτερικό κόσμο της. "Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να μην ήμουν και τόσο εσωστρεφής στην παιδική μου ηλικία, απλώς να έδινα αυτήν την εντύπωση. Μέσα από το break dance βρήκα έναν τρόπο να εκφράσω τον πραγματικό εαυτό μου", λέει.
Το 2019, η Wang Qing έλαβε μια πρόσκληση για να συμμετάσχει στην Green Panda, μια κορυφαία ομάδα break dance, και έχει κερδίσει δέκα μάχες μέχρι στιγμής μαζί τους. Καθώς καθιερώνεται ως μία από τις σημαντικότερες χορεύτριες break dance της Κίνας, ελπίζοντας να εκπροσωπήσει τη χώρα της στην παγκόσμια διοργάνωση, έχει καταφέρει πλέον να δώσει το προσωπικό της στιλ στον χορό της. "Υπάρχει ένα σπουδαίο ρητό στο βιβλίο του Τάο που λέει το εξής: 'Το νερό είναι ρευστό, μαλακό και εύπλαστο. Ωστόσο, το νερό θα φθείρει τον βράχο, ο οποίος είναι άκαμπτος και δεν αλλάζει μορφή'", αναφέρει. "Στην ουσία, αν κάποιος είναι χαμηλών τόνων, δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμος ή υποδεέστερος. Είναι μια ειδική κατάσταση που μπορεί να αντισταθεί και να υπερνικήσει πολλά εμπόδια και αυτή η στρατηγική οδήγησε πολλά b-girl στη νίκη".
Βίντεο: KC
Φωτογραφίες: Yuyang Liu
Κείμενο: Clarissa Wei
Ημερομηνία αναφοράς: Ιούλιος 2021